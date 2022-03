Le repli des prix du pétrole se poursuit

Zurich (awp) - Après avoir nettement chuté la veille, les prix du pétrole poursuivaient leur repli mardi. Les confinements ordonnés en Chine, notamment à Shanghai, capitale économique du pays, font craindre pour la demande d'or noir, ce qui pourrait justifier la poursuite de la stratégie d'ouverture modeste des vannes de l'Opep.

Peu après 08h00, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai se négociait à 111,75 dollars, en repli de 0,65%. La veille au soir, il avait perdu pas moins de 6,77% à 112,48 dollars, plombé par la crainte que les confinements en Chine ne dépriment la demande d'or noir.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI), il valait 105,34 dollars, en baisse de 0,59%, après avoir chuté de 6,97% à 105,96 dollars lundi soir.

Shanghai, capitale économique chinoise, qui compte 25 millions d'habitants, affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis deux ans. La ville a choisi d'imposer un confinement en deux temps: les Shanghaïens habitant dans l'est de la ville sont confinés jusqu'au 1er avril à 5H00 du matin à leur domicile, avec interdiction d'en sortir. A cette date, ce sera au tour de la partie ouest.

"Même si ces confinements ne sont prévus que pour quatre jours, ils sont très larges et il y a une grande inquiétude que ces mesures s'étendent et pèsent sur la demande de pétrole", a indiqué Andy Lipow de Lipow Oil Associates. La demande chinoise de pétrole, dont les deux principaux fournisseurs sont l'Arabie saoudite et la Russie, est d'environ 15 millions de barils par jour, a indiqué l'analyste.

Doutes sur un accord de paix

"L'ampleur de la baisse des cours reflète les craintes que ces confinements en Chine ne se propagent, ce qui aurait un impact significatif sur la demande à un moment où le marché pétrolier tente de trouver des alternatives à l'approvisionnement en pétrole russe", a pour sa part relevé Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

Sur le front de l'invasion russe en Ukraine, la première réunion mardi des représentants des deux belligérants en Turquie contribue également au sentiment négatif sur les marchés de l'énergie, ajoute l'expert.

Si les marchés considèrent la perspective d'un accord de paix, les déclarations des deux parties lundi soir font cependant douter d'une telle issue, indique encore M. Halley.

L'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés (Opep+), qui se réunissent jeudi, "accordera une attention particulière à la situation du Covid en Chine", affirme Victoria Scholar, analyste chez Interactive investor. "De nouveaux confinements pourraient être utilisés pour justifier la stratégie d'augmentation lente et régulière de l'offre du cartel sur le marché, malgré les appels à une accélération", ajoute-t-elle.

Les membres de l'Opep+ refusent pour l'instant d'augmenter significativement leur production pour soulager le marché, se tenant au relèvement graduel de 400'000 barils par jour chaque mois.

