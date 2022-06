Le risque de récession tourmente les marchés et fait plonger les taux d'intérêt

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers restaient sans tendance jeudi, les risques de récession se rapprochant de l'Europe après des indicateurs d'activités décevants, ce qui provoquait également une chute des taux d'intérêt pour les emprunts d'État.

Wall Street hésitait lors des tout premiers échanges avant de s'engager vers une hausse: le Dow Jones prenait 0,73%, le S&P500 0,36% et le Nasdaq 0,80% vers 14H00 GMT.

Dans le même temps en Europe, les indices étaient dans le rouge après avoir changé plusieurs fois de tendance au cours de la séance: Paris reculait de 0,37%, Londres de 0,68% et Milan de 0,38%. A Zurich, le SMI accentuait à nouveau ses pertes et cédait 0,89%.

La tendance en Allemagne était plus marquée dans le rouge, avec une baisse de 1,55% du Dax le jour où le pays a activé le "niveau d'alerte" du plan visant à garantir son approvisionnement en gaz, ce qui rapproche le pays de mesures de rationnement.

En zone euro, les indices PMI composite de S&P Global ont révélé un fort ralentissement, plus marqué qu'attendu par les analystes, de la croissance de l'activité économique en juin, à un plus bas depuis 16 mois.

Le spectre de la récession provoquait un fort recul des taux d'intérêt pour les États européens. Le rendement de la dette allemande à dix ans, qui fait référence en zone euro, tombait à 1,42% vers 13H25 GMT, contre 1,76% à la clôture de mardi.

L'euro a aussi décroché en début de séance mais se reprenait, ne perdant plus que 0,17%, à 1,0547 dollar.

Aux États-Unis, l'indice PMI a aussi montré un fort ralentissement de la croissance de l'activité notamment dans l'industrie.

Ces statistiques s'ajoutent à un contexte de craintes croissantes de récession économique mondiale. Mercredi, le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell a admis qu'un atterrissage en douceur de l'économie américaine allait être "très difficile" et qu'une récession était "certainement une possibilité". Il doit de nouveau s'exprimer devant le Congrès américain jeudi.

"Cela confirme les perspectives nuageuses à moyen et long terme pour les actifs plus risqués", a commenté Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

D'autres économistes de premier plan tablent sur une récession, dont l'ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, qui a déclaré qu'elle était "inévitable dans les 12 à 18 prochains mois".

Le gaz européen en hausse, le pétrole stable ___

Le cours de référence du gaz naturel en Europe, le TTF néerlandais, bondissait de 5,09% à 134 euros le mégawattheure (MWh) après la décision de l'Allemagne d'activer le "niveau d'alerte" de son plan gaz.

Les prix du pétrole brut étaient stables après leur plongeon de la veille, pénalisés eux aussi par les craintes sur l'inflation et la demande en or noir. Le baril de Brent pour livraison en août grappillait 0,14% à 111,90 dollars et celui de WTI américain à même échéance valait 106,13 dollars (-0,05%) vers 13H40 GMT.

Les bancaires en peine ___

Les valeurs bancaires souffraient notamment du recul des taux d'intérêt sur le marché obligataire. Société Générale perdait 4,68% et BNP Paribas 3,75% à Paris, Barclays 2,75% à Londres et en Allemagne, où la tendance générale est plus négative, Commerzbank lâchait 7,35% et Deutsche Bank 6,75%.

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS) a annoncé lancer une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros afin de renforcer ses fonds propres et financer son nouveau plan stratégique 2022-2026 qui vise à augmenter sa rentabilité et réduire ses coûts. L'action cédait 1,90%.

Rebond du bitcoin ___

Le bitcoin remontait au-dessus des 20.000 dollars (+3,34% à 20.525 dollars) vers 13H40 GMT.

afp/rp