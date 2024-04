Un accord élargi avec le FMI et un investissement majeur des Émirats arabes unis n'ont guère soulagé le secteur privé non pétrolier égyptien en mars, selon une enquête réalisée mercredi.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) pour l'Egypte a progressé à 47,6 en mars, contre 47,1 en février, mais est resté en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction pour un 40ème mois consécutif.

"L'activité dans le secteur privé non pétrolier a fortement diminué au cours du mois de mars, la faiblesse des carnets de commande et les pressions inflationnistes élevées continuant à affecter la production et la confiance des entreprises", a déclaré S&P Global.

Le 6 mars, l'Égypte a signé un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d'étendre le programme de financement de décembre 2022 à 8 milliards de dollars, contre 3 milliards de dollars à l'origine, un premier versement de 820 millions de dollars étant attendu cette semaine.

L'Égypte a dévalué sa monnaie et augmenté ses taux d'intérêt de 600 points de base pour coïncider avec l'accord du FMI.

L'accord élargi a été conclu en réponse aux chocs subis par l'économie égyptienne en raison de la crise dans la bande de Gaza voisine et fait suite à un accord d'investissement de 35 milliards de dollars avec le fonds souverain émirati ADQ.

Le sous-indice de la production est passé de 44,3 en février à 44,5 en mars, l'indice des nouvelles commandes de 44,6 à 45,0, mais le climat des affaires s'est affaibli.

"Le sentiment à l'égard de l'activité future a baissé en mars et se situe parmi les niveaux les plus faibles enregistrés dans l'histoire de la série", a déclaré S&P Global. "Bien que les entreprises soient restées positives pour les 12 prochains mois, elles craignent que les conditions économiques restent déprimées et entraînent une nouvelle baisse des ventes."