Le terminal de produits pétroliers Importpischeprom, situé dans le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, a repris ses chargements de carburant le 18 mai, après avoir suspendu ses opérations à la suite d'une attaque de drone un jour plus tôt, selon des sources industrielles et les données de LSEG.

Novorossiisk est le plus grand port russe de la mer Noire et un débouché essentiel pour les exportations et le transit de pétrole brut et de produits pétroliers dans le sud de la Russie. Le terminal Importpischeprom exporte des produits pétroliers légers ainsi que des engrais et des huiles végétales.

Les données montrent que le pétrolier Gratia a déjà été chargé d'environ 15 000 tonnes de diesel au terminal et qu'il se dirige vers sa destination, le port de Dakar au Sénégal.

Deux autres pétroliers, PM Bacton et Osaka, sont en train d'être chargés de carburant dans le port, selon les données.

L'agence fédérale russe pour le transport maritime et fluvial (Rosmorrechflot) n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Vendredi, une attaque de drone sur Novorossiisk a touché le terminal Importpischeprom et le port pétrolier de Sheskharis, selon des sources et une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Le port a été fermé peu après l'attaque, mais a repris les chargements de pétrole depuis le port pétrolier de Sheskharis et le terminal de fuel plus tard dans la journée, selon des sources industrielles et les données de LSEG.

Novorossiisk charge également du pétrole en provenance du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan, et traite des céréales, du charbon, des engrais minéraux, du bois, des conteneurs, des denrées alimentaires et des produits chimiques. (Reportage de Reuters ; Rédaction de Vladimir Soldatkin ; Edition de Jan Harvey)