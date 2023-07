Naftoport, le terminal pétrolier polonais de Gdansk, s'apprête à enregistrer une nouvelle année de volumes record et prévoit de construire une nouvelle jetée pour les superpétroliers, alors que le rôle de fournisseur dominant de Moscou en Pologne et dans l'est de l'Allemagne, qui a duré des décennies, touche à sa fin.

Il a traité près de 18 millions de tonnes de pétrole au premier semestre 2023 et pourrait en recevoir plus de 36 millions cette année, contre un record de 24,5 millions en 2022, car les raffineurs connectés au réseau d'oléoducs Druzhba du nord construit à l'époque soviétique cessent d'acheter du brut russe, a déclaré le directeur général Andrzej Brzozka à Reuters.

Naftoport importe aujourd'hui principalement du pétrole d'Arabie saoudite et de la mer du Nord pour alimenter quatre raffineries en Pologne et en Allemagne.

"Il y a de la place pour un volume supplémentaire supérieur à 36 millions de tonnes. Nous identifions un nouveau 100% de notre capacité avec nos clients réguliers, mais nous sommes prêts à tester de nouveaux niveaux, bien que cela dépende de nos clients et de nos actionnaires", a déclaré M. Brzozka.

Parmi les clients du terminal figure la société polonaise Orlen, qui exploite des raffineries à Plock et à Gdansk.

Il traite également le pétrole traité dans l'usine de Leuna, dans l'est de l'Allemagne, pour le compte de Total et de Shell, afin d'alimenter la raffinerie de Schwedt, qui fournit traditionnellement 90 % des carburants utilisés à Berlin, la capitale de l'Allemagne.

Elle opère sous le nom de Naftoport depuis 1992, mais ses origines remontent aux années 1970, lorsque la Pologne communiste, satellite de l'Union soviétique, a commencé à acheter du pétrole à la Libye et à l'Iran pour alimenter une raffinerie construite à Gdansk.

Les volumes ont augmenté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les raffineurs ont augmenté leur consommation de brut non russe. Le mois dernier, l'Union européenne a interdit l'expédition de pétrole russe via le tronçon nord de l'oléoduc Druzhba.

L'hypothèse selon laquelle Moscou ne sera pas en mesure de retrouver son statut de fournisseur justifie les projets de Naftport d'ajouter une jetée pour desservir les superpétroliers afin de porter la capacité à 45 millions de tonnes de pétrole par an en 2029, a déclaré M. Brzozka.

Avec cette capacité supplémentaire, Naftoport pourrait traiter plus de 90 % du pétrole utilisé par les raffineries de Plock, Gdansk, Schwedt et Leuna.

"Nous pensons que la situation créée par notre voisin de l'Est, qui a poussé la Pologne à utiliser du pétrole maritime, durera des années, voire des décennies, jusqu'à ce que l'on appelle la fin du pétrole brut. D'où l'augmentation prévue de la capacité", a-t-il déclaré. (Reportage de Marek Strzelecki ; édition de Jason Neely)