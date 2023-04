Paris (awp/afp) - Les Bourses occidentales affichent une certaine prudence lundi, en attendant de nouveaux indicateurs macroéconomiques et résultats d'entreprises pour se positionner.

Après une ouverture en hausse, les indices boursiers européens ont changé de direction: Paris refluait de 0,11%, Francfort de 0,12% et Milan de 0,30% vers 13H55 GMT tandis que Londres gagnait 0,17% porté par les matières premières. A Zurich, le SMI cédait 0,22%.

A Wall Street, les indices étaient stables: le Dow Jones (+0,07%), le Nasdaq, à forte coloration technologique, (-0,05%) et le S&P 500 (+0,04%).

L'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York a surpassé les attentes et renoué avec la croissance en avril, pour la première fois depuis cinq mois, grâce à une hausse des nouvelles commandes, mais l'emploi continue de se replier.

"Deux forces vont s'opposer sur les marchés au deuxième trimestre" avec d'un côté "une poursuite du ralentissement de l'inflation, préambule à des discours moins agressifs de la part des banques centrales plus tard cette année" et de l'autre un "risque de contraction de l'économie américaine bien réel", "ce qui pourrait freiner l'appétit pour les actifs risqués via des résultats d'entreprises moins bons", anticipe Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

"La fatigue des consommateurs en Europe et aux Etats-Unis devrait s'accentuer au deuxième trimestre, limitant également du coup la capacité des entreprises à relever leurs prix, contrairement à l'année dernière", explique-t-il.

Plusieurs prises de parole de responsables de la banque centrale américaine sont attendues cette semaine, ce qui donnera encore du grain à moudre aux analystes avant la réunion de politique monétaire de l'institution début mai.

Les investisseurs espèrent toutefois que la Réserve fédérale va non seulement cesser d'augmenter ses taux directeurs après la prochaine réunion, mais aussi les baisser d'ici la fin de l'année.

En zone euro, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a reconnu dimanche que la récente crise bancaire pourrait faire une partie du travail de l'institution pour réduire l'inflation, jugeant essentiel d'observer dans quelle mesure les banques resserrent ou non les conditions de crédit.

Du côté des informations microéconomiques, les publications de résultats d'entreprises se poursuivent cette semaine, avec notamment L'Oréal, Netflix, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, ou Ericsson.

En fin de semaine dernière, les bénéfices confortables de plusieurs banques américaines, ont rassuré les investisseurs.

Airbus et Air France relaxés ___

Le constructeur européen Airbus et la compagnie Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, ont été relaxés lundi à Paris. L'action Airbus montait de 1,11% et celle d'Air France-KLM de 1,20% vers 13H45 GMT.

Apollo flirte avec la Venus THG ___

Les actions du vendeur en ligne de produits de beauté et nutrition The Hut Group (THG) s'envolaient lundi après qu'il a révélé avoir été approché par le fonds de capital-risque américain Apollo pour un potentiel rachat.

THG a confirmé dans un communiqué "avoir reçu une proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante d'Apollo Global Management".

Cette déclaration faisait bondir le titre de THG de 38,94% à 91,84 pence vers 13H40 GMT à Londres.

Nouvelle offre sur Network International ___

Network International, spécialisée dans les solutions de paiement au Moyen-Orient et en Afrique, s'envolait de 19,47% à 362 pence à Londres, après avoir confirmé une offre de rachat des fonds CVC Capital Partners et Francisco Partners Funds à 387 pence par action qui valoriserait l'entreprise à quelque 2,1 milliards de livres.

Dans son sillage, Worldline grimpait de 2,32% à Paris.

Du côté du pétrole, des devises et des taux ___

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,36% face au dollar à 1,0952 dollar vers 13H50 GMT.

Les prix du pétrole reculaient, la crainte qu'une économie mondiale en berne consomme moins que prévu compensant les coupes nettes de production de certains membres de l'Opep+. Le baril de WTI américain perdait 0,67% à 85,88 dollars vers 13H45 GMT et celui de Brent de la mer du Nord reculait de 0,51% à 85,87 dollars.

Du côté du marché obligataire, les taux évoluaient peu. Le rendement de la dette allemande à 10 ans valait 2,48%, et l'équivalent américain 3,56%.

Le bitcoin baissait de 2,98% et repassait sous la barre des 30.000 dollars.

afp/rp