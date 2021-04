Les Bourses asiatiques et européennes enthousiasmées par la relance américaine

Paris (awp/afp) - Les marchés reprenaient confiance jeudi matin, se focalisant sur les perspectives de reprise américaine plutôt que sur les nouvelles restrictions imposées par plusieurs pays européens face à la pandémie de Covid-19.

Vers 08H40, les Bourses européennes repartaient de l'avant au lendemain d'une séance hésitante, de Paris (+0,38%) à Londres (+0,67%) en passant par Francfort (+0,53%, le Dax ayant atteint un nouveau record) et Milan (+0,30%),

A Wall Street mercredi, le Nasdaq avait fortement rebondi (+1,54%) et le S&P 50 terminé à quelques points de son record. Le Dow Jones avait en revanche reculé de 0,26%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a aussi rebondi jeudi, profitant de l'annonce la veille d'un plan massif d'investissements dans les infrastructures aux Etats-Unis et de la remontée du moral des grandes entreprises manufacturières japonaises à son niveau d'avant-pandémie. L'indice Nikkei a gagné 0,72%.

En Chine, Hong Kong (+1,97%) et Shanghai (+0,71%) ont aussi terminé en hausse.

"Les investisseurs regardent à travers la troisième vague de la pandémie et se positionnent pour la reprise au second semestre", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

"L'optimisme quant aux effets d'un nouveau plan de relance de 2.000 milliards de dollars sous forme d'investissements dans les infrastructures (aux Etats-Unis)" a "ravivé le feu" du précédent programme d'aides budgétaires de 1.900 milliards de dollars du mois dernier, selon Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

Les investisseurs semblaient en revanche peu affectés par les nouvelles mesures de restrictions décidées par plusieurs pays européens pour faire face à une flambée épidémique.

Le président français Emmanuel Macron a ainsi annoncé l'extension à tout le territoire métropolitain des mesures de lutte contre le Covid, ainsi que la fermeture pour trois semaines des crèches, écoles maternelles et primaires, et pour quatre semaines des collèges et lycées.

L'Italie a de son côté prolongé ses restrictions jusqu'au 30 avril, dont la fermeture de restaurants, commerces et musées.

Côté indicateurs, la séance sera placée sous le signe des indices d'activité manufacturière en zone euro et aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les pays producteurs de pétrole liés par l'accord Opep+, emmenés par l'Arabie saoudite et la Russie, se retrouvent jeudi à l'occasion d'un sommet ministériel pour entériner une probable prolongation de leurs coupes actuelles.

Atos en délicatesse

Le géant informatique français plongeait de 14,22% à 57,06 euros. Il a annoncé jeudi dans un communiqué un audit sur des filiales américaines représentant 11% de son chiffre d'affaires, après des "erreurs comptables" dans leurs comptes de l'exercice 2020.

Deliveroo continue à faire grise mine

Le titre de la plateforme de livraison alimentaire poursuivait sa baisse (-1,19% à 284,03 pence) à Londres au lendemain d'une première journée cauchemardesque en Bourse. La baisse de jeudi matin était toutefois limitée en comparaison de la dégringolade de 26% enregistrée mercredi.

Son concurrent allemand Delivery Hero montait en revanche de 4,84% à 115,85 euros à Francfort, en tête du Dax, après le renforcement à son capital du fonds d'investissement Prosus.

Next confiant pour 2021-2022

A Londres, l'enseigne d'habillement Next grimpait de 3,20% à 8.118,00 pence. Le groupe a certes annoncé un bénéfice divisé par deux en 2020-2021 en raison des fermetures de magasins face à la pandémie. Mais le bond de ses ventes en ligne, en particulier ces dernières semaines, lui permet d'être plus confiant pour 2021-2022 et de relever son objectif de bénéfice.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H20 à Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 63,94 dollars à Londres, en hausse de 1,91% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 2,15%, à 60,43 dollars.

Dans le même temps, l'euro gagnait 0,11% face au dollar à 1,1744 dollar tandis que le yen restait stable face au dollar (+0,02% à 110,69 yens).

Le bitcoin évoluait également proche de l'équilibre (+0,4% à 59.207 dollars).

afp/jh