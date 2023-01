Les Bourses confiantes avant l'inflation américaine

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers évoluaient en confiance jeudi s'attendant à une amélioration sur le front de l'inflation pour décembre susceptible de faire ralentir le rythme du resserrement monétaire aux Etats-Unis.

En Europe, les indices avançaient de 0,61% à Paris, de 0,32% à Francfort, de 0,45% à Londres et de 0,36% à Milan vers 09h45. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI s'étoffer de 0,56% peu après 10h00.

Après une ouverture en hausse, les places chinoises se sont un peu essoufflées: Shanghai a fini stable (+0,05%), Hong Kong a gagné 0,36% après les importants gains enregistrés depuis le début de l'année. La Bourse de Tokyo a stagné, tiraillée entre la confiance quant à un nouveau ralentissement de l'inflation américaine et l'appréciation du yen, qui pèse sur les ventes à l'étranger des groupes exportateurs nippons.

Les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation en Chine qui a progressé en moyenne de 2% pour l'ensemble de 2022, inférieur à l'objectif du gouvernement d'environ 3%. En décembre, l'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en hausse de 1,8% sur un an, contre 1,6% un mois plus tôt. En revanche, l'indice des prix à la production a décéléré en décembre (-0,7%) pour le troisième mois consécutif, signe d'une faible demande et de marges réduites pour les entreprises.

Les investisseurs gardent un oeil sur l'évolution de la situation sanitaire après la levée surprise des restrictions sanitaires par la Chine début décembre. Statistique clé de la semaine, l'indice des prix à la consommation (CPI) de décembre aux Etats-Unis, qui sera publié à 13H30 GMT, devrait tomber à 6,5% par rapport à décembre 2021, contre une hausse de 7,1% entre novembre 2021 et novembre 2022, selon le consensus de MarketWatch.

Les analystes préviennent que la confiance des investisseurs pourrait en prendre un coup en cas de chiffres plus élevés. "Un CPI conforme ou plus faible que prévu aboutira à une hausse des marchés actions, tandis qu'un chiffre plus élevé pourrait facilement tout chambouler", anticipe Arthur Hogan chez B. Riley Wealth.

Les investisseurs parient sur le fait que les données sur l'inflation aux États-Unis vont confirmer une nouvelle décélération, ce qui plaiderait en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Ils ont été confortés par des commentaires de Susan Collins de la Fed de Boston, publiés dans le New York Times, selon lesquels elle se dit favorable à ralentir le rythme des relèvements de taux de la Fed et à une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale en février.

L'énergie, le vent en poupe

L'énergéticien allemand RWE gagnait plus de 2% à Francfort, son compatriote EON montait de 1,31% vers 08H20 GMT. A Paris, TotalEnergies progressait de 1,36%, Engie de 0,84% et Neoen de 2,96%. A Milan, Enel avançait de 1,44%.

Logitech abaisse ses prévisions

Le groupe valdo-californien Logitech, spécialisé dans les accessoires informatiques, a revu ses prévisions annuelles face à une baisse de la demande des entreprises et à des incertitudes concernant ses approvisionnements en Chine. Il s'attend désormais à un recul de ses ventes annuelles pour l'exercice 2022/2023 de l'ordre de 13 à 15%, contre un repli de 4 à 8% attendu auparavant, et à un résultat opérationnel de l'ordre de 550 à 600 millions de dollars (511 à 557 millions d'euros), contre 650 à 750 millions prévus précédemment. L'action chutait de plus de 14% à 09h15.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait de 0,53% face au yen, à raison d'un dollar pour 131,74 yens vers 09h30,contre 132,45 yens mercredi à 22h00. La devise européenne était stable face au dollar, à un euro pour 1,0752 dollar contre 1,0757 dollar mercredi à 22h00.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain prenait 0,14% à 77,51 dollars et celui de Brent de la mer du Nord cédait 0,23% à 82,44 dollars vers 08H30 GMT.

afp/vj