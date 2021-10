Les Bourses dans le rouge, attentives à Evergrande et l'Opep+

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers restaient dans le rouge lundi, en Asie comme en Europe, dans un contexte marqué par des pressions à la hausse des prix qui pourraient peser sur la croissance et la nervosité autour du dossier chinois Evergrande.

En Asie, Tokyo a cédé 1,13% et Hong Kong a chuté de 2,2%, plombée par des inquiétudes renouvelées sur l'économie chinoise alors que le géant immobilier local Evergrande a suspendu sa cotation à Hong Kong. La place de Shanghai est fermée jusqu'à jeudi inclus pour une semaine de vacances nationales en Chine.

Sur le Vieux Continent, la tendance restait largement négative, de Paris (-0,53%) à Francfort (-0,65%) et de Londres (-0,23%) à Milan (-0,64%) vers 11h00. La Bourse suisse se montrait quant à elle plus résistante que ces voisines européennes, son indice phare SMI gagnant vers 11h30 0,34%, non sans avoir auparavant effectué plusieurs passages dans le rouge.

"Après que le nom d'Evergrande avait quelque peu disparu de l'actualité ces derniers jours, le spectre de l'effondrement imminent du géant chinois de l'immobilier, endetté à hauteur de plus de 300 milliards de dollars, est de nouveau présent", constate Jochen Stanzl, analyste de CMC Market.

Evergrande a interrompu lundi la négociation de ses actions à Hong Kong avant une annonce sur une "transaction majeure" alors que le groupe pourrait, selon un média, vendre 51% de l'une de ses activités immobilières à Hopson Development Holdings, afin de couvrir ses besoins en liquidités. "Le gouvernement chinois apporte peu de visibilité quant au sort d'Evergrande, bien qu'un démantèlement lent et régulier de la société semble être la voie privilégiée pour le moment", observe Jeffrey Halley, analyste de marché pour Oanda.

Le groupe fait face lundi à une nouvelle échéance de versement d'intérêts obligataires et ne dispose que d'un délai de grâce de cinq jours, renforçant les craintes d'un défaut de paiement. D'autant plus que la société n'a pas confirmé le versement ou non des sommes dues jusqu'ici.

Autre point d'attention du jour, la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés pour statuer sur une possible ouverture plus large que prévu du robinet d'or noir afin de calmer la surchauffe des prix. "Le dynamisme des prix du brut pourrait renforcer l'inflation dans les prochains mois ou, plus exactement, maintenir la hausse des prix à un niveau élevé plus longtemps que prévu", selon Tangi le Liboux, analyste du courtier Aurel BGC.

Les investisseurs seront donc "attentifs à la réunion des ministres des finances de l'Eurogroupe aujourd'hui et notamment des commentaires sur la crise énergétique, ainsi que sur l'inflation qui devraient être au coeur des débats des ministres des finances de la zone", indique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

Aucune statistique majeure n'est attendue au cours de la séance. Les investisseurs attendront les indices PMI de septembre en zone euro et aux Etats-Unis mardi. Mais ils analyseront surtout l'enquête ADP dans le secteur privé mercredi et le rapport mensuel du département du Travail (NFP) vendredi qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à accélérer le calendrier de son resserrement monétaire.

Morrisons chute, Sainsbury's grimpe

La société d'investissement américaine CD&R a remporté samedi une procédure d'enchères en vue de racheter la chaîne britannique de supermarchés Morrisons, avec une offre la valorisant à 7 milliards de livres (8,2 milliards d'euros), a indiqué le régulateur britannique. L'action Morrisons perdait 3,77% à 285,80 pence à Londres. Parallèlement, le titre de la chaîne de supermarchés Sainsbury's montait de 3,23% à 293,70 pence, les experts de marché n'excluant pas d'autres prises de contrôle dans la distribution.

Le secteur immobilier en baisse

A Francfort, l'action Vonovia perdait 0,61% à 52,46 euros et Deutsche Wohnen 0,08% à 52,94 euros. A Paris, URW chutait de 2,52% à 62,28 euros vers 08H25 GMT.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole étaient stables avant la réunion de l'Opep+. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, grappillait 0,11% à 79,37 euros par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril de WTI pour le mois de novembre faisait du surplace à 75,88 dollars à 10h37.

L'euro était stable (+0,06%) par rapport au billet vert à 1,1607 dollar.

Le bitcoin lâchait 1,71% à 47.642 dollars.

afp/vj