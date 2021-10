Les Bourses dans le rouge, le pétrole grimpe

Paris (awp/afp) - Les marchés américains évoluaient en nette baisse dans la première partie de la séance lundi, et ont entraîné les indices européens dans le rouge à leur clôture, piégés par la hausse des prix du pétrole et le coup de mou des valeurs technologiques.

A Wall Street, l'indice à coloration technologique Nasdaq tombait de 2,43%, l'indice élargi S&P500 de 1,67% et l'indice vedette Dow Jones de 1,12% vers 17H00 GMT.

En Europe, Londres a cédé 0,23%, Milan 0,60%, Paris 0,61% et Francfort 0,79%.

"Après une semaine nerveuse, les investisseurs semblent adopter une approche plus prudente en ce début de trimestre", notamment dans l'attente du rapport mensuel de l'emploi américain vendredi, souligne Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Les opérateurs de marché ont de nombreuses raisons pour cela, de la hausse des prix de l'énergie à celle des taux d'intérêt, en passant par les incertitudes des négociations au Congrès américain.

Le président américain Joe Biden a ainsi reconnu lundi "ne pas pouvoir garantir" que les Etats-Unis ne feront pas défaut sur leur dette, l'augmentation de la capacité d'endettement du pays devant être approuvée par le Congrès américain d'ici au 18 octobre.

Par ailleurs, les prix du pétrole ont encore fortement progressé, après la réunion de l'Opep+, qui réunit les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés.

Ils ont décidé de reconduire leur stratégie d'augmentation modeste de la production, refusant d'ouvrir davantage les vannes afin de plafonner des prix déjà élevés.

En atteignant respectivement 78,38 dollars et 82,00 dollars en cours de séance, le WTI et le Brent retrouvaient des sommets plus vus depuis respectivement novembre 2014 et octobre 2018.

Ces augmentations de prix risquent de peser sur les marges des entreprises, ainsi que sur le rythme de l'inflation, très surveillée par les opérateurs de marchés et les autorités monétaires.

Ces craintes touchaient les valeurs technologiques, particulièrement concernées par "la perspective d'une réduction des mesures de relance des banques centrales, voire d'une hausse des taux, dans un contexte de ralentissement de la croissance", décrit aussi M. Erlam.

Faceboook en panne

Facebook perdait 5,635% à 324,66 dollars après qu'une lanceuse d'alerte a accusé le groupe de choisir "le profit plutôt que la sûreté", alors que des recherches internes montraient que son réseau social Instagram avait des effets négatifs sur le moral des adolescentes.

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, ont également subi une panne massive lundi d'après des sites spécialisés de suivi des plateformes.

Auto: les allemandes en retrait, les américaines en hausse

La situation des constructeurs automobiles allemands et de leurs fournisseurs s'est fortement détériorée en septembre en raison des goulots d'étranglement persistants au niveau des livraisons, selon une enquête de l'institut Ifo publiée lundi. Cela affectait BMW (-0,49% à 83,42 euros), Daimler (-0,47% à 77,01 euros) et Volkswagen (-1,47% à 190,84 euros).

A l'inverse, aux Etats-Unis, Ford gagnait 2,72% à 14,4 dollars, assurant que la situation s'améliorait pour le groupe, tandis que Tesla gagnait 1,12% à 783,94 euros, après avoir annoncé vendredi avoir livré davantage de véhicules que prévu au troisième trimestre.

L'énergie grimpe

Les titres liés au pétrole continuaient de profiter de la poussée des prix: TotalEnergies a gagné 1,97% à 42,09 euros à Paris tandis qu'à Londres, BP a pris 1,92% à 344,45 pence et Shell 1,53% à 1670,60 pence.

Morrisons chute, Sainsbury's grimpe

La société d'investissement américaine CD&R a remporté samedi une procédure d'enchères en vue de racheter la chaîne britannique de supermarchés Morrisons, avec une offre la valorisant à 7 milliards de livres (8,2 milliards d'euros). L'action Morrisons a perdu 3,74% à 285,90 pence à Londres. Parallèlement, le titre de la chaîne de supermarchés Sainsbury's a grimpé de 3,37% à 294,10 pence, les experts de marché n'excluant pas d'autres prises de contrôle dans la distribution.

Du côté de l'euro et du bitcoin

L'euro prenait 0,21% face au billet vert à 1,1622 dollar.

Le bitcoin reprenait 0,35% à 48.630 dollars après un fort rebond observé la semaine dernière.

afp/jh