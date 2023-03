Les Bourses en hausse prudente après les prévisions de croissance chinoise

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers évoluent en légère hausse lundi après-midi, alors que les investisseurs évaluent l'objectif de croissance modeste présenté par la Chine la veille, en attendant des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans les prochains jours.

En Europe, vers 15H00 GMT, Paris et Milan grappillaient 0,29%, Francfort gagnait 0,47%, tandis que Londres cédait 0,35%. A Zurich, le SMI cédait 0,37%.

Les Bourses d'Europe continentale ont ouvert en hausse et le CAC 40 à Paris a même signé un nouveau record en séance quelques minutes après le début des échanges, à plus 7.400 points.

A Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,15%, l'indice Nasdaq prenait 0,43% et l'indice élargi S&P 500 montait de 0,29%.

"Les investisseurs évaluent ce que l'objectif de croissance modeste de la Chine signifie pour l'économie mondiale et se préparent à quelques jours chargés", a observé Craig Erlam, analyste chez Oanda.

La Chine a dévoilé dimanche un objectif prudent de croissance pour 2023, d'"environ 5%", l'un des les plus faibles depuis des décennies.

Selon M. Erlam, "les responsables politiques du monde entier pourraient également pousser un soupir de soulagement", car il était redouté qu'"une reprise chinoise survoltée ferait grimper la demande d'une foule de produits de base, du pétrole au minerai de fer, et par conséquent les prix".

Sur le marché du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai perdait 1,01%, à 84,96 dollars, vers 14H40 GMT et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, cédait 0,77%, à 79,07 dollars.

Cette semaine, les investisseurs prêteront une grande attention aux auditions, mardi et mercredi, du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, devant le Sénat et la Chambre des représentants américains.

Malgré des chiffres d'inflation plus élevés que prévu et un marché de l'emploi solide aux Etats-Unis, les investisseurs espèrent que la Fed va cesser de relever ses taux directeurs dans les prochains mois.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire est prévue pour les 21 et 22 mars et, d'ici là, de nouvelles statistiques sur le marché de l'emploi américain seront publiées vendredi.

Lundi, le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a réaffirmé que des hausses de taux supplémentaires, après celle prévue en mars, seront nécessaires et a indiqué que "le calibrage exact (des hausses, NDLR) au-delà de mars devrait refléter les informations contenues dans les prochaines projections macroéconomiques".

Les minières à la traîne ___

Les valeurs du secteur minier baissaient nettement lundi "après que la Chine a publié un objectif de croissance modeste de 5% pour son économie cette année", explique Victoria Scholar, analyste à Interactive Investor.

Les titres du secteur avaient bondi la semaine passée en raison de statistiques économiques plus élevées qu'attendu en Chine.

Vers 14H45 GMT, Anglo American perdait 3,89%, Antofagasta 1,38% et Rio Tinto 2,56% à Londres. A Paris, ArcelorMittal (-1,04%) faisait partie des plus fortes baisses du CAC 40 et Eramet chutait de 4,75%.

Du côté des devises ___

Sur le marché des changes, le franc suisse, considéré comme une valeur refuge, était recherché vers 14H50 GMT. Il prenait 0,27% face au dollar, à 1,0711 dollar.

L'euro grappillait pour sa part 0,33%, à 1,0671 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,19%, à 22.441 dollars.

afp/rp