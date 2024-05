Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en repli mercredi, plombées par une remontée des taux obligataires dans un contexte d'incertitude des marchés concernant l'évolution des politiques monétaires.

Wall Street a ouvert en repli face à la crainte que les taux d'intérêt élevés le demeurent plus longtemps. Vers 13H50 GMT, le Dow Jones perdait 0,96%, le Nasdaq 0,52% et le S&P 500 0,66%

En Europe, les indices boursiers s'enfonçaient dans le rouge après une ouverture déjà en baisse: Paris reculait de 1,29%, Francfort de 1% et Milan de 1,52%. Londres cédait 0,70%. A Zurich, le SMI perdait 0,31%.

L'inflation en Allemagne est repartie à la hausse en mai pour la première fois depuis six mois, atteignant +2,4% sur un an et +0,1% sur un mois, deux chiffres conformes aux estimations des analystes sondés par Factset.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert à calculer l'inflation globale de la zone euro, est cependant ressorti à 2,8%, un peu plus qu'anticipé et bien au-dessus du chiffre du mois d'avril (2,4%).

Cette hausse "nous rappelle à quel point il sera difficile pour la Banque centrale européenne de ramener durablement l'inflation à 2%", même si "ce serait une surprise majeure que la BCE n'abaisse pas ses taux" résume Carsten Brzeski, analyste pour la banque ING.

Dans le sillage de cette publication les taux d'intérêt des emprunts des États européens grimpaient sur le marché obligataire. Celui de l'Allemagne à dix ans atteignait 2,66%, au plus haut depuis novembre.

Vendredi seront publiés les chiffres de l'inflation de mai en zone euro et la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale (Fed), l'indice PCE.

Mardi, un des responsables de la Fed, Neel Kashkari, membre non votant du comité monétaire de la banque centrale américaine cette année, a suscité des inquiétudes après avoir déclaré que l'institution "devrait prendre son temps pour déterminer si l'inflation ralentit suffisamment pour justifier une baisse des taux d'intérêt", a rapporté John Plassard, spécialiste de l'investissement de Mirabaud.

Dans le sillage de ces déclarations, "les taux d'intérêt américains se tendent de nouveau cette semaine", ce qui pèse sur les marchés d'actions, a relevé Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM.

Le rendement de l'emprunt des États-Unis à dix ans passait de 4,55% mardi à 5,49% vers 13H45 GMT.

Acquisition pour ConocoPhillips ___

Le géant pétrolier américain ConocoPhillips (-2,40% à New York) a annoncé vouloir racheter son concurrent Marathon Oil (+9,68%) , valorisé à 22,5 milliards de dollars dont 5,4 milliards de dette nette, au moment où le secteur fait face à des pressions sur la sortie des énergies fossiles face au changement climatique.

BMPS visée par une enquête ___

De nouveaux déboires judiciaires font plonger l'action de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) de 7,01% à Milan, après l'ouverture d'une enquête sur le sauvetage public de la plus vieille banque du monde en 2017.

La livre au plus haut face à l'euro ___

Sur le marché des changes, le dollar gagne du terrain, soutenu par les incertitudes autour de la politique monétaire américaine.

Vers 13H45 GMT, la devise américaine gagnait 0,21% face à l'euro à 1,0834 dollar pour un euro.

Du côté du pétrole, les prix affichent de faibles hausses, légèrement poussés par le risque géopolitique au Moyen-Orient avec une attaque de navire marchand au large du Yémen, en amont d'une réunion ministérielle du groupe de pays exportateurs de l'Opep+.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, valait 84,23 dollars (+0,03%) et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, progressait de 0,30% à 80,07 dollars.

Le bitcoin baissait de 0,65%, à 67.797 dollars.

afp/rp