New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont été bien orientées jeudi dans une séance dominée par les banques centrales, tandis que Wall Street a repris son souffle après de multiples records.

A Wall Street, après un jour férié mercredi et une nouvelle série de sept records consécutifs pour le Nasdaq, et 31 depuis janvier pour le S&P 500, les indices ont terminé divisé.

Le Nasdaq a reculé de 0,79% et le S&P 500 de 0,25% tandis qu'une rotation des investissements s'est faite de la technologie vers des valeurs plus classiques, profitant au Dow Jones qui gagné 0,77%.

Devenue mardi pour la première fois l'entreprise la mieux valorisée en Bourse, Nvidia a finalement cédé 3,54% jeudi.

Le retournement de Nvidia a fait tache d'huile sur le Nasdaq, Broadcom perdant 3,77%, Qualcomm - 5,12% et Micron Technology -6,03%.

Les places européennes ont signé une séance dans le vert. Milan a progressé de 1,37% et Francfort de 1,03%. A Zurich le SMI a gagné 0,56%.

Paris a fini en nette hausse de 1,34%. Sur une semaine, le CAC 40 progresse de 2,24%, après une chute de plus de 6% la semaine passée après l'annonce d'élections législatives anticipées qui a déstabilisé les marchés du Vieux continent.

Le marché est entré dans "une phase de consolidation", a commenté M. Nizard.

Pour lui, le retour d'un certain appétit pour le risque est "entraîné aussi par le marché américain, qui salue la bonne résilience de l'économie américaine, mais aussi toute la thématique intelligence artificielle". Avec, toutefois, une hausse limitée par l'incertitude politique en France.

Londres a progressé de 0,82%, profitant du maintien, attendu, de son taux directeur par la Banque d'Angleterre (BoE). La livre cédait 0,40% à 1,2669 dollar pour une livre.

"C'est une bonne nouvelle que l'inflation soit retournée à notre cible de 2%", a jugé le gouverneur Andrew Bailey, mais "nous devons nous assurer que l'inflation restera faible et c'est pour cela que nous avons décidé" de laisser le taux à 5,25% "pour le moment".

D'autres banques centrales ont également occupé la séance européenne.

La banque nationale suisse a de nouveau assoupli sa politique monétaire jeudi, surprenant les analystes en abaissant son taux directeur d'un quart de point pour le porter à 1,25%, l'inflation plus faible en Suisse que dans de nombreux autres pays lui donnant davantage de marges de manoeuvre. La prévision d'inflation a été abaissée à 1,3% en 2024.

Vendredi, la séance sera consacrée aux premières données sur l'activité économique en juin en zone euro et aux Etats-Unis, avec la publication des indices PMI.

Sur le marché obligataire, la détente se poursuit: l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne diminuait légèrement sur la séance et n'a pas varié avec la première émission de dette à moyen et long termes de l'Etat français depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, un évènement scruté par les analystes.

Danone coupe l'appétit ___

Le poids lourd de l'alimentaire Danone a cédé 2,58%, pire performance de la journée du CAC 40 parisien, après la présentation de son plan stratégique aux investisseurs. Le groupe a affiché son "ambition de proposer des rendements attractifs" dans les années à venir, notamment "une croissance du chiffre d'affaires à données comparables [à périmètre et taux de change constants] comprise entre +3 et +5%".

Rheinmetall fait parler la poudre ___

L'armée allemande a passé une commande record d'une valeur de plus de 8,5 milliards d'euros au groupe Rheinmetall (+1,72% à Francfort) afin de se fournir en munitions d'artilleries pour reconstituer ses stocks et soutenir l'armée ukrainienne, a annoncé jeudi le groupe industriel.

Du côté du pétrole ___

Les cours du pétrole ont encore pris un peu de hauteur, jeudi, incités par un bond de la demande américaine de produits raffinés, ainsi qu'un durcissement du contexte géopolitique.

Le baril de Brent de la mer du Nord s'est apprécié de 0,75%, pour clôturer à 85,71 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a lui pris 0,73%, à 82,17 dollars.

L'euro reculait face au dollar (-0,37%), à 1,0703 dollar pour un euro. Le bitcoin grignotait 0,25% à 64.974 dollars.

