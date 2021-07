Les Bourses européennes confiantes avant la BCE

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes poursuivaient leur remontée jeudi, laissant définitivement les craintes autour du variant Delta de côté pour se concentrer sur la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait marquer un tournant dans la communication de l'institution.

Vers 10h50, les places boursières européennes continuaient de progresser, après deux jours de rebond: Paris gagnait 0,64%, Francfort 0,79%, Londres grappillait 0,13% et Milan progressait de 0,87%.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a aussi fini sur une note positive mercredi, profitant de bons résultats d'entreprises.

Dans son sillage, la Bourse de Hong Kong a gagné 1,7% tandis que celle de Shanghai a progressé de 0,3%. La Bourse de Tokyo est restée fermée en raison d'un jour férié.

"Un peu de calme est revenu sur le marché, après quelques jours de mouvements extrêmes en partie dus à la peur concernant les effets négatifs que pourrait avoir le variant Delta sur la croissance économique", relève Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM.

"En même temps, la publication des résultats des entreprises, avec en général des surprises positives, a sûrement contribué à rassurer le marché", complète-t-il.

Le principal rendez-vous du jour pour les investisseurs est la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), à l'issue de laquelle sa présidente Christine Lagarde tiendra une conférence de presse à 14H30.

"La décision de la BCE sur sa stratégie de politique monétaire devrait se contenter d'un léger changement de langage afin d'intégrer son nouvel objectif d'inflation, mais ceci ne devrait pas changer les actions qu'elle mène pour garder une politique ultra-accommodante", estime M. Horvitz.

Il y a deux semaines, l'institution de Francfort a en effet annoncé mettre fin à son objectif mal compris, inchangé depuis 18 ans, d'une inflation "en-dessous mais proche de 2%" en faveur d'une nouvelle cible fixée à 2% sur le moyen terme.

En rehaussant, même à la marge, son objectif d'inflation, la BCE se laisse ainsi plus de champ avant d'envisager un éventuel relèvement de ses taux directeurs, selon M. Horvitz.

Sur le marché obligataire, l'attentisme dominait avant le verdict de la BCE: les taux d'emprunt, qui ont beaucoup baissé ces derniers jours, restaient globalement inchangés.

Côté statistiques, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les reventes de logements pour juin aux Etats-Unis seront publiées dans l'après-midi.

Les bancaires bien orientées

Les valeurs bancaires s'affichaient en hausse en amont de la réunion de la BCE: à Paris, Société Générale gagnait 1,91% à 24,60 euros, BNP Paribas progressait de 1,33% à 50,90 euros et Crédit Agricole de 0,96% à 11,74 euros.

A Francfort, Deutsche Bank montait de 1,45% à 10,65 euros et Commerzbank de 1,34% à 5,58 euros.

Publicis en tête du CAC 40

A Paris, le géant de la publicité gagnait 2,74% à 55,52 euros, profitant de la révision à la hausse de ses perspectives pour 2021. Il s'attend à retrouver ses niveaux pré-pandémie dès cette année, contre 2022 auparavant, poussé par sa croissance aux Etats-Unis.

Les changes pèsent sur Unilever et Roche

Le géant des cosmétiques et de l'agroalimentaire Unilever reculait de 4,36% à 4.115,50 pence à Londres après avoir enregistré une baisse de son bénéfice au premier semestre, à cause d'effets de change négatifs et d'une inflation des coûts.

A Zurich, le groupe pharmaceutique Roche pâtissait (-1,33% à 386,20 francs suisses suisses) d'un repli de 3% de son bénéfice net au premier semestre, freiné par les variations de changes, malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole continuaient eux aussi de se reprendre, après avoir déjà fini en forte hausse la veille, malgré la remontée surprise des stocks américains de brut.

Vers 10h35, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,51% à 72,60 dollars à Londres par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois progressait de 0,57% à 70,70 dollars.

L'euro restait stable face au billet vert (-0,06% à 1,1788 dollar), après avoir atteint la veille un plus bas depuis début avril, à 1,1752 dollar.

Le bitcoin prenait 1% à 32'161 dollars.

afp/jh