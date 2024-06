Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluent en baisse vendredi, déçues par la publication d'indicateurs montrant un essoufflement de la reprise économique en Europe en juin, tandis que Wall Street leur emboîtait le pas.

Vers 13H45 GMT, Paris perdait 0,83%, Londres 0,60%, Francfort 0,86% et Milan 1,57%. A Zurich, le SMI cédait 0,83%.

Après une ouverture mitigée, Wall Street passait au rouge: le Dow Jones cédait 0,12%, le Nasdaq -0,25% et le S&P 500 -0,32%.

L'indice PMI Flash pour la zone euro, publié vendredi par S&P Global et calculé sur la base de sondages d'entreprises, a glissé à 50,8, son plus faible niveau depuis trois mois, contre 52,2 en mai. L'activité progresse - un chiffre supérieur à 50 signale une croissance de l'activité - mais à un rythme fortement ralenti et inférieur à ce qu'attendait le marché.

En France, l'activité a même décru pour le deuxième mois consécutif, et plus amplement que ce que prévoyaient ces mêmes analystes.

"Si le ralentissement en France dû aux élections est temporaire, la forte baisse de l'activité manufacturière en Allemagne, qui rompt avec la tendance positive de ces derniers mois, est plus inquiétante", note Christophe Boucher, directeur des investissements à ABN AMRO IS.

"La reprise de l'activité dans la zone euro sera très progressive, (...) au cours de l'été, une fois que la situation en France se sera normalisée", poursuit-il.

Aux Etats-Unis l'indice PMI a montré que l'activité en juin était encore en croissance, et même plus fortement qu'attendu.

Sur le marché obligataire, l'écart entre le taux d'intérêt français pour l'emprunt à 10 ans (3,19% vers 11H15 GMT) et celui de l'Allemagne (2,38%) se creusait assez nettement par rapport à la veille, revenant proche du pic de vendredi.

En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé vendredi proche de l'équilibre (-0,09%), résistant grâce à la faiblesse du yen favorable à ses valeurs exportatrices, tandis que la Bourse de Hong Kong a nettement reculé (-1,6%), sur fond d'un reflux global des valeurs technologiques.

Renault sanctionné ___

A Paris, l'action du constructeur automobile enregistrait la pire performance du CAC 40 (-3,71%) après l'annonce par la Répression des fraudes (DGCCRF) d'une sanction envers Renault de 2 millions d'euros d'amende pour des retards de paiement à ses fournisseurs.

Ça gaze pour Britvic ___

Le fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic s'envolait vendredi matin (+7,49%) à la Bourse de Londres après avoir annoncé le rejet d'une offre de rachat du brasseur danois Carlsberg, qui lui dégringole à la Bourse de Copenhague (-8,09%).

Du côté du pétrole ___

Les cours du pétrole se maintiennent, consolidant leurs gains de la semaine, alors que les investisseurs surveillent avec attention le risque géopolitique au Moyen-Orient après la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,11% à 85,80 dollars, le baril de WTI américain 0,14% à 81,40 dollars.

L'euro refluait légèrement vendredi face au dollar (-0,08% à 1,0693 dollar pour un euro vers 13H30 GMT), lesté par des indices PMI décevants, laissant augurer la possibilité d'une nouvelle baisse de taux de la Banque centrale européenne après un premier mouvement en ce sens en juin.

Le bitcoin reculait de 1,99% à 63.765 dollars.

afp/rp