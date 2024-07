Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont bien progressé mercredi, aidées par la publication d'indicateurs d'activité un peu meilleurs qu'attendu, tandis que Wall Street hésite face au ralentissement de l'emploi américain avant de fermer pour la fête nationale jeudi.

Après une séance dans le rouge mardi, Paris a fini en hausse de 1,24%, Francfort a pris 1,16% et Milan 1,09%. Londres a terminé en hausse de 0,61% la veille des élections au Royaume-Uni. A Zurich, le SMI a gagné 0,06%.

Les marchés ont surtout été soutenus par la publication des chiffres définitifs de l'activité PMI pour la zone euro, légèrement meilleurs qu'attendu en juin, bien qu'en repli par rapport au mois précédent. La tendance s'observe aussi en France.

Autre indicateur bien accueilli par les marchés, les prix à la production (PPI) dans la zone euro ont reculé en juin par rapport à mai, alors que les analystes s'attendaient à une légère hausse.

Mais plus généralement, les Bourses européennes évoluent aussi "en fonction des dernières nouvelles politiques françaises", a noté François Rimeu, stratégiste senior chez CMAM, et notamment selon la probabilité ou non d'une majorité absolue ou non pour le parti d'extrême droite Rassemblement national lors des législatives en France.

Outre-Atlantique, le Dow Jones lâchait vers 16H00 GMT 0,22%. Le S&P 500 grappillait 0,29% et le Nasdaq prenait 0,63%.

Les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé moins d'emplois que prévu au mois de juin (150.000, en baisse de 7.000), venant confirmer la tendance observée lors des deux mois précédents, selon les données de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi, en avant-goût d'un rapport sur l'emploi très attendu vendredi.

Wall Street ne pourra toutefois pas réagir au compte-rendu des discussions de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), car les marchés seront exceptionnellement fermés plus tôt, à 17H00 GMT, en amont de la fête nationale du 4 juillet où aucune action américaine ne sera cotée.

"Il n'y a pas beaucoup de conviction" à Wall Street, "ce qui se comprend dans la mesure où beaucoup d'opérateurs ont déjà démarré leur week-end prolongé", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, le taux français de l'emprunt à 10 ans (3,25%) continuait de baisser et de se rapprocher de son équivalent allemand (2,58%), qui fait référence en Europe, signe d'une baisse de la nervosité chez les investisseurs à quelques jours du second tour des élections législatives françaises.

Paramount: l'action s'envole ___

Paramount Global s'envolait (+7,88%) à New York après que plusieurs médias américains ont fait état d'un accord de rachat de la holding de contrôle du groupe de divertissement, National Amusements, par Skydance Media, qui a notamment produit la série des "Mission: Impossible".

Dans un second temps, Skydance fusionnerait ses activités avec celles de Paramount Global, en quête d'un partenaire depuis de longs mois.

Projet d'alliance pour Leonardo et Rheinmetall ___

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo (+3,80% à Milan) et le groupe d'armement allemand Rheinmetall (+4,82% à Francfort) veulent s'allier en vue de fournir notamment un nouveau char de combat à l'armée italienne, ont annoncé les deux entreprises mercredi. L'accord porte sur la création d'une nouvelle coentreprise à 50/50, basée en Italie.

Nouveau plus bas pour le yen ___

Le yen a poursuivi sa chute mercredi, au plus bas depuis 38 ans et évoluait à 161,48 yens pour un dollar.

Les analystes de Vanguard estiment que la monnaie nipponne pourrait s'affaisser jusqu'à 170 yens pour un dollar si la Banque du Japon (BoJ) ne procède pas à un double tour de vis monétaire suffisamment ferme lors de sa prochaine réunion des 30 et 31 juillet, avec notamment un relèvement de taux et une diminution de ses rachats d'actifs.

L'euro montait de 0,50% par rapport au dollar, à 1.0799 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait encore de 2,95%, à 60.098 dollars.

Les prix du pétrole repartaient légèrement en hausse: le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,17% à 86,39 dollars et le baril de WTI américain gagnait 0,18% à 82,96 dollars.

