Les Bourses européennes engourdies, Wall Street sommeille

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes tournaient autour de l'équilibre lundi, sans carburant en l'absence des investisseurs américains en raison d'un jour férié, et dans l'attente plus tard dans la semaine d'indicateurs sur le dynamisme de l'économie et de l'inflation aux Etats-Unis.

Les places financières européennes restaient un peu en dessous de l'équilibre vers 12H30 GMT: Londres reculait de 0,03%, Francfort de 0,09%, Paris de 0,19% et Milan de 0,24%. A Zurich, le SMI grignotait 0,07%.

"En l'absence de nouvelle macroéconomique majeure (...), la séance d'aujourd'hui ne devrait pas être très directionnelle" estime Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

En Asie, Shanghai a pris 2,06%, Hong Kong 0,81%. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé près de l'équilibre (+0,07%).

Wall Street restera fermée, pour le jour férié du Presidents' Day. Peu d'indicateurs sont attendus avant le reste de la semaine, qui sera plus animé, avec les indicateurs d'activités avancées PMI mardi, et l'inflation aux Etats-Unis vendredi.

"Les marchés sont devenus sensiblement plus pessimistes sur l'inflation après la publication de données indiquant une meilleure croissance économique et des pressions continues sur les prix" préviennent les analystes de la Deutsche Bank. Les investisseurs attendent également mercredi le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine pour y déceler de nouvelles indications sur les prochaines décisions.

Cela se note notamment sur le marché de la dette, où les taux pour les emprunts d'Etat ont beaucoup augmenté lors des dernières semaines. Le coût de l'emprunt français à 10 ans se stabilisait, à 2,89%, tout comme l'allemand à 2,43%.

Les équipementiers automobiles en forme ___

En Europe, les entreprises liées à l'automobile progressaient un peu dans le sillage des résultats du septième équipementier mondial Forvia (+1,30%), qui rassemble les équipementiers automobiles français Faurecia et allemand Hella. L'entreprise a notamment progressé sur ses marges. Valeo prenait 0,76%, Pirelli de 0,21% à Milan.

Du côté des devises et du pétrole ___

Le dollar évoluait sans direction forte face à l'euro, les investisseurs attendant d'entendre le message de membres de la Fed au fil de la semaine. Un euro s'échangeait pour 1,0681 dollar (-0,13%) vers 12H25 GMT.

Le bitcoin prenait 1,16% à 24.830 dollars.

Les cours du pétrole commençaient la semaine en petite hausse lundi après les pertes de la semaine passée, plus de 4%, sur fond d'espoir de reprise de la demande chinoise et d'interrogations quant à de futures hausses des taux de la Fed.

Vers 12H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 0,57% à 83,47 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, gagnait 0,56% à 76,77 dollars.

afp/rp