Les Bourses européennes montent, Wall Street baisse, prisonnière des taux

New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini dans le vert jeudi, portées par de bons résultats d'entreprises, mais Wall Street a perdu son élan, sous le poids de la remontée des taux obligataires.

Les Bourses européennes, atones en début de séance, ont terminé en hausse dans le sillage de l'ouverture de Wall Street. Paris a gagné 0,76%, Francfort 0,20%, Milan 1,07% et la place de Londres 0,27%, peu remuée par le départ de Liz Truss. A Zurich, le SMI a cédé 0,10%.

A New York, les indices ont démarré dans le vert mais se sont retournés en milieu de journée. Le Dow Jones a perdu 0,30%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,61% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,80%.

"C'est clairement dû aux mouvements sur les taux obligataires", a commenté Jack Ablin, de Cresset Capital, "et il pourrait aussi y avoir eu un peu de déplacements de capitaux des Etats-Unis vers le Royaume-Uni", après l'annonce de la démission de la Première ministre britannique Liz Truss, qui a plu aux investisseurs.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté jeudi jusqu'à 4,23%, une première depuis juin 2008, contre 4,09% la veille.

Quant au taux à 2 ans, plus sensible généralement aux anticipations des investisseurs quant à la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), il a atteint 4,61%, un sommet de 15 ans.

"Pour une bonne partie de Wall Street, en ce moment, il n'y a que les taux qui comptent", a expliqué Edward Moya, d'Oanda. "Beaucoup d'opérateurs tablent déjà sur (un taux directeur de la Fed à 5% d'ici le milieu de l'année prochaine. Donc l'économie va encore souffrir bien davantage et cela coupe l'appétit pour le risque."

Au Royaume-Uni, après seulement six semaines au pouvoir, Liz Truss s'est finalement résignée à démissionner jeudi, face aux nombreuses critiques suscitées par son programme économique comprenant notamment des baisses d'impôts massives et non financées.

La livre grappillait 0,11% à 1,1233 dollar vers 20H45 GMT. Fin septembre, elle était tombée à son plus bas historique après une présentation budgétaire catastrophique de l'ex-Chancelier de l'Echiquier Kwasi Kwarteng, d'une ampleur colossale mais non chiffrée et financée par de la dette uniquement.

Grosse déception au sujet de Tesla, Ericsson et Nokia ___

Tesla a doublé son bénéfice net au troisième trimestre, mais son chiffre d'affaires est ressorti en dessous des estimations des analystes. L'action a lâché 6,33%.

L'équipementier télécom suédois Ericsson a enregistré un bénéfice net en baisse de 7% et inférieur aux attentes au troisième trimestre. L'action a dévissé de 14,88%.

Dans le même secteur, le géant finlandais Nokia a annoncé un bénéfice en hausse de 22% au troisième trimestre, mais en dessous des attentes. Le titre a chuté de 7,35%.

L'opérateur de la Bourse de Francfort Deutsche Börse a cédé 3,74%, malgré un bénéfice au troisième trimestre meilleur qu'attendu par les analystes.

A l'inverse, AT&T ET IBM ENTHOUSIASMENT ___

L'action du géant américain des télécoms AT&T bondissait de 8,98% après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

IBM montait de 3,46% après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net trimestriels supérieurs aux attentes.

Devises: yen et roupie écrasés par le dollar ___

La vigueur du dollar, qui profite de la politique monétaire américaine, faisait plonger jeudi le yen à un record depuis 1990. La roupie a établi un nouveau plus bas historique face au billet vert, alors que les perspectives économiques s'assombrissent en Asie.

La monnaie européenne valait elle 0,9787 dollar, en hausse de 0,14%.

Vers une hausse de la production américaine de pétrole? ___

Les prix du pétrole, sur la pente ascendante en séance, ont terminé proches de l'équilibre, après des indicateurs faibles et de nouveaux propos strictes de membres de la Fed.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a stagné (-0,03%) à 92,38 dollars après avoir avancé de plus de 2% quelques heures plus tôt.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre, dont c'était le dernier jour de cotation, a grignoté 0,50% à 85,98 dollars, réduisant aussi sa hausse.

