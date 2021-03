Les Bourses européennes rassurées par la Fed, pic du taux américain à dix ans

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes reprenaient globalement leur marche en avant jeudi matin, encouragées par le message accommodant délivré par la Fed la veille, en dépit d'une forte appréciation du taux américain à dix ans.

Vers 09h30, le Dax montait de 0,85% à 14.721 points, après avoir dépassé pour la première fois de son histoire le cap des 14.700 points à l'ouverture. Paris gagnait 0,25%, Milan 0,35% tandis que Londres était stable (-0,08%).

De leur côté, les Bourses asiatiques ont été rassurées, comme Wall Street la veille où Dow Jones et S&P 500 ont signé de nouveaux records, par la décision de la Réserve fédérale américain (Fed) de continuer à soutenir l'économie américaine "aussi longtemps que nécessaire".

L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 1,01%. En Chine, la Bourse de Hong Kong a gagné 1,28% tandis que celle de Shanghai a pris 0,51%.

"Jerome Powell a inventé hier soir un nouveau concept: être extrêmement accommodant (les taux resteront à zéro au moins jusqu'à 2023) tout en remontant les estimations de croissance de l'économie américaine", résume John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"Bref, la réunion de la Fed d'hier soir a tenu toutes ses promesses", ajoute-t-il.

La Banque centrale américaine, qui a laissé mercredi ses taux inchangés, table désormais sur une croissance de 6,5% aux Etats-Unis cette année et sur une inflation accélérée à 2,4%.

"La Banque centrale américaine a très clairement laissé entendre que la progression de l'inflation au-dessus de la cible de 2% ne va pas entraîner à court et à moyen termes un changement de politique monétaire. C'était certainement le message le plus important à faire passer auprès des intervenants du marché", analyse part Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Les rendements sur les bons du Trésor américain à 10 ans ont fait un peu marche arrière dans le sillage de ces annonces mais ils repartaient fortement à la hausse jeudi matin: vers 09H35 GMT, le taux américain à dix ans bondissait de près de 8 points de base à 1,72%, soit un nouveau plus haut depuis fin janvier 2020.

Ce jeudi, c'est au tour de la Banque d'Angleterre (BoE) d'annoncer sa décision de politique monétaire, sans changement prévu, même si son discours sera aussi suivi sur la crainte d'une remontée de l'inflation.

Les bancaires grimpent

La progression des rendements obligataires bénéficiait aux valeurs bancaires: BNP Paribas montait de 1,84% à 52,63 euros, Société Générale de 2,66% à 22,55 euros et Crédit Agricole de 1,81% à 12,39 euros.

A Francfort, Deutsche Bank grimpait de 4,28% à 10,95 euros, affichant la plus forte progression de l'indice Dax devant les valeurs automobiles.

A Londres, Barclays gagnait 0,72% à 182,62 pence.

Volkswagen dépasse SAP

Le titre du constructeur automobile allemand a de nouveau commencé fort pour la troisième séance consécutive, gagnant plus de 6% peu après l'ouverture. Il a depuis un peu perdu d'élan (+2,36% à 236,25 euros).

Volkswagen, qui a grimpé de plus de 28% depuis le début de la semaine, est devenu mercredi l'entreprise la plus valorisée du Dax, dépassant le spécialiste des logiciels SAP.

National Grid digère un gros rachat

Le gestionnaire du réseau britannique d'électricité et de gaz National Grid reculait (-2,72% à 808,80 pence). Il a dévoilé plusieurs opérations afin de se renforcer dans l'électricité au Royaume-Uni, via notamment le rachat pour 7,8 milliards de livres du plus grand distributeur électrique du pays.

Vantage Towers en Bourse

Le groupe de téléphonie Vodafone (+0,38% à 137,44 pence) a officiellement introduit jeudi à la Bourse de Francfort sa filiale d'antennes relais Vantage Towers, valorisée en tout 12,1 milliards d'euros. Le cours de la nouvelle entité cotée s'affichait à 24,67 euros vers 09H15 GMT, soit un peu au-dessus du prix de placement mercredi auprès des investisseurs, à 24,00 euros.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Vers 09H20 GMT (10H20 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 67,39 dollars à Londres, en recul de 0,90% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour avril lâchait 0,96%, à 63,98 dollars.

Dans le même temps, l'euro reculait de 0,27% à 1,1947 dollar.

Le bitcoin restait stable (+0,5%) à 58.066 dollars.

afp/ck