Les Bourses européennes repartent, mais l'Asie reste sous pression

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes regagnaient mercredi une partie du terrain perdu la veille mais a contrario, le lourd repli à la clôture de Wall Street s'est étendu à la plupart des places asiatiques.

L'indice Nikkei a chuté de 2,12% au Japon, où la victoire du consensuel Fumio Kishida à l'élection du Parti libéral-démocrate (PLD), tremplin direct pour le poste de Premier ministre, est devenue certaine. Shanghai a reculé de 1,8% et Hong Kong a pris 0,7%.

En Europe, Paris regagnait 1%, Francfort +0,96%, Londres +0,86% et Milan +0,83% à 09H40 GMT.

"Il faudra voir si cette tendance des cours se maintiendra au cours de la journée. Même si la situation autour de la société immobilière chinoise Evergrande s'améliore, il reste des facteurs handicapants pour les marchés", commente Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

Mardi, la flambée des prix de l'énergie a entretenu les craintes d'une inflation plus persistante qu'espéré, ce qui a fait bondir les rendements obligataires et lâcher les marchés actions.

Après plus d'un an et demi de soutien monétaire sans précédent qui a permis à l'économie de se relever de la pandémie et aux marchés financiers de franchir des sommets, les banques centrales ont préparé les esprits à une normalisation progressive de leur politique monétaire.

Cet atterrissage est certes attendu mais la remontée des rendements obligataires, qui traduit des anticipations d'accélération de l'inflation susceptibles d'occasionner un resserrement monétaire plus rapide qu'escompté, met les investisseurs mal à l'aise.

"Les banques centrales ne prendront pas le risque de normaliser les politiques monétaires si les tensions enflent dans les prochaines semaines, mais il reste suffisamment de temps pour que le calme revienne sur les marchés avant le démarrage éventuel" du resserrement, tempère de son côté le courtier Aurel BGC.

Sur le front obligataire, la remontée des rendements souverains, qui pèse en particulier sur les actions à forte croissance comme la technologie, semblait marquer une pause.

Mais il reste d'autres ombres au tableau. La tendance pourrait rester volatile face au risque de "shutdown" aux Etats-Unis, où la secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévenu mardi que le pays serait à court de ressources le 18 octobre si le plafond de la dette n'est pas relevé.

Pour ne rien arranger, les Démocrates se déchirent autour des plans titanesques d'investissements voulus par le président Joe Biden, qui languissent au Congrès faute de consensus, à l'approche d'une grande date butoir jeudi.

Enfin, en Chine, le promoteur immobilier au bord de la faillite Evergrande fait face à une nouvelle échéance de versement d'intérêts liés à des obligations.

Le groupe d'habillement britannique a dit mercredi avoir enregistré des ventes supérieures à avant la pandémie ces dernières semaines et se montre optimiste, mais demande à Downing Street d'assouplir les règles migratoires pour ne pas rater sa saison de Noël. L'action était en hausse de 2,70% à 8.298,00 pence à Londres.

Vers plus d'équité salariale chez Morrisons ___

Un tribunal britannique a estimé que le personnel des supermarchés Morrisons, essentiellement des femmes, pouvait demander une paie comparable à celle, plus élevée, des employés des entrepôts qui sont plus souvent des hommes. L'action gagnait 1,30% à 295,80 pence dans un marché en hausse notamment pour les valeurs de la distribution.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole se repliaient mercredi au lendemain d'un nouveau sommet du Brent, les investisseurs prenant leurs bénéfices en attendant les données sur les stocks aux Etats-Unis publiés à 14H30 GMT par l'EIA.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre cédait 0,70% à 77,82 dollars à Londres vers 09H30 GMT.

A New York, le baril de WTI pour le même mois lâchait 0,81% à 74,68 dollars.

L'euro reculait mercredi à son plus bas depuis novembre 2020 face au dollar, qui profitait à la fois de son statut de valeur refuge et de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 09H25 GMT, l'euro cédait 0,10% à 1,1670 dollar après avoir baissé à 1,1657 dollar, un niveau plus vu depuis dix mois et l'élection de Joe Biden.

Le bitcoin gagnait 1% à 42.203 dollars.

afp/ol