Paris (awp/afp) - Les Bourses sont en légère hausse mardi, n'ayant que peu d'indicateurs à surveiller avant vendredi, jour de publication de la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine, mais où elles seront pour la plupart fermées.

En Europe, vers 13H40 GMT, la Bourse de Francfort avançait de 0,69%, après avoir franchi le seuil des 18.400 points pour la première fois.

La Bourse de Paris prenait 0,27%, Milan de 0,16%, tandis que Londres était à l'équilibre (+0,01%). A Zurich, le SMI gagnait 0,22%.

A New York, au lendemain d'une séance en baisse, les indices se teintent de vert: le Dow Jones prenait 0,07%, le Nasdaq 0,40% et le S&P 500 0,20%.

Entre deux périodes de résultats financiers, les annuels de 2023 et ceux du premier semestre 2024, qui commence mi-avril, les investisseurs ont peu d'actualité d'entreprises à se mettre sous la dent.

"Les investisseurs commencent à se demander si la prochaine série de résultats soutiendra les valorisations boursières élevées observées partout", estime Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Côté macroéconomie, la semaine est aussi calme, après les réunions de banques centrales la semaine passée et alors que les principales données attendues, l'inflation dans des pays de la zone euro et aux États-Unis, ne seront publiées que vendredi, jour où la plupart des Bourses dans le monde seront fermées.

Mardi, quelques indicateurs sont encore attendus aux États-Unis, sur les commandes de biens durables ainsi que l'humeur du consommateur américain.

En Asie, Hong Kong a gagné 0,88% et Shanghai 0,17%. Au Japon, l'indice vedette Nikkei a terminé stable (-0,04%).

Maersk percute un pont ___

Le géant danois du transport maritime Maersk a confirmé avoir affrété le navire, qui a percuté un important pont autoroutier de Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, provoquant son effondrement. Les secours recherchent au moins sept victimes dans l'eau et sur le fond marin.

L'action du transporteur reculait de 4,02%.

Trump Media bondit pour son premier jour ___

Trump Media & Technology s'envolait de plus de 50% lors des premiers échanges en Bourse après son arrivée sur le marché à la suite de sa fusion avec l'entité ad hoc d'acquisition (Spac) Digital World Acquisition Corp, un véhicule coté dont le seul but est de permettre à une société d'accéder plus facilement à la Bourse que par la voie classique d'une introduction en bonne et due forme.

Donald Trump est le principal actionnaire de TMTG, qui va contrôler plusieurs dizaines de millions d'actions de la nouvelle société cotée.

Le pétrole se stabilise ___

Les cours du pétrole se stabilisaient après leur hausse de la veille, oscillant entre gains et pertes après la résolution de "cessez-le-feu" de l'ONU, malgré des craintes quant à l'approvisionnement mondial de brut toujours présentes.

Vers 13H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, valait 86,84 dollars (+0,10%) et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, 82,18 dollars (+0,28%).

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,12% face au dollar, à 1,0851 dollar pour un euro.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts souverains se tendent légèrement aux États-Unis mais baissent un peu en Europe.

L'or gagnait 0,75% à 2.188,24 dollars l'once.

Le bitcoin cédait 0,25% à 70.780 dollars.

afp/rp