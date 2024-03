New York (awp/afp) - Les marchés mondiaux ont continué de miser sur la poursuite de la désinflation aux Etats-Unis et en zone euro et sur une baisse prochaine des taux d'intérêt, un scénario qui a fait progresser les actions et reculer les rendements obligataires.

En Europe, Paris (+0,25%) et Francfort (+0,50%) ont atteint des nouveaux records en séance et en clôture. L'indice Dax a ainsi dépassé la barre des 18.500 points en séance et le CAC 40 est monté jusqu'à 8.230,38 points en milieu de séance.

Milan a aussi pris 0,21% et se situe à son plus haut niveau depuis janvier 2008. Londres de son côté a terminé stable (+0,01%). A Zurich, le SMI a gagné 0,22%.

La Bourse de New York a rebondi après trois séances de baisse.

Le S&P 500 a inscrit un nouveau record, le vingt-et-unième de l'année, en gagnant 0,86% à 5.248,49 points. l'indice Dow Jones a gagné 1,22% et le Nasdaq a progressé de 0,51%.

"Les marchés sont en phase de léthargie", a observé Nathalie Benatia, macro-économiste de BNP Paribas AM, en attendant la publication d'indicateurs d'inflation dans des pays de la zone euro et aux États-Unis.

Les données les plus scrutées ne seront publiées que vendredi, jour où la plupart des Bourses dans le monde seront fermées pour le week-end prolongé de Pâques.

Mercredi, "les deux mouvements importants sur les marchés sont la détente des taux qui s'est poursuivie en Europe", en raison de facteurs techniques et de chiffres "rassurants" sur l'inflation en Espagne, et "le repli du yen", a souligné Nathalie Benatia.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans est tombé à 2,29%, contre 2,35% à la clôture de mardi. Celui des bons du Trésor à dix ans s'est affaissé à 4,18% contre 4,23% la veille.

Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mercredi que "si les données (d'inflation) à venir confirment le scénario prévu dans les projections de mars, nous devrions nous tenir prêts à revoir rapidement l'orientation restrictive de notre politique monétaire".

Le marché estime que la première baisse des taux de la BCE pourrait avoir lieu en juin.

H&M DÉCHIRE ___

Le groupe suédois de l'habillement H&M a bondi de 15,19% à Stockholm après avoir publié un bénéfice net au premier trimestre (décembre-février) de son exercice décalé plus que doublé, à 1,2 milliard de couronnes (100 millions d'euros), grâce à une gestion serrée de ses coûts.

Son bénéfice d'exploitation est en outre bien supérieur aux prévisions des analystes interrogés par Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a cependant reculé de 2%, à 53,7 milliards de couronnes (4,7 milliards d'euros).

Merck approuvé ___

L'agence américaine du médicament (FDA) a approuvé, mardi, la commercialisation par le laboratoire Merck d'un traitement contre l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare qui peut entraîner le décès. Son action a pris 4,96% à Wall Street.

Plus bas du yen ___

Le yen a touché, dans la nuit de mardi à mercredi, un plus bas niveau depuis 1990, à 151,97 yens pour un dollar.

Vers 20H40 GMT, la devise japonaise reprenait 0,16% face au billet vert, à 151,32 yens pour un dollar, les investisseurs anticipant désormais une intervention du gouvernement japonais pour soutenir sa devise.

De son côté, l'euro perdait 0,03% par rapport au billet vert, à 1,0828 dollar pour un euro.

Les prix du pétrole ont fléchi après la publication de premières données hebdomadaires sur l'état des stocks américains mettant en lumière une forte accumulation de brut la semaine passée.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a cédé 0,18% à 86,09 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a perdu 0,33% à 81,35 dollars.

Le bitcoin était en baisse de 1,32% à 68.945 dollars.

afp/rp