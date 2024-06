Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluaient en hausse jeudi, dans une séance dominée par les banques centrales et un contexte toujours porteur pour le secteur américain de la tech.

A Wall Street, la pause marquée mercredi en raison de jour férié après une nouvelle série de records n'a pas brisé l'élan: l'indice technologique, le Nasdaq, continuait son ascension (+0,37% vers 13H45 GMT). Le S&P 500 prenait 0,31% et le Dow Jones 0,24%.

Devenue mardi pour la première fois l'entreprise la mieux valorisée en Bourse, Nvidia poursuivait sa progression, l'action grimpait de 2,57%.

Après une séance globalement dans le rouge mercredi, les indices européens se ressaisissaient: Paris gagnait 1,05%, Londres 0,52%, Francfort 0,66% et Milan 1,19%. A Zurich, le SMI gagnait 0,16%.

Autre signe de détente, l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne diminuait légèrement sur la séance et n'a pas varié avec la première émission de dette à moyen et long termes de l'Etat français depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, un évènement scruté par les analystes.

La séance est dominée par les banques centrales, dont la Banque d'Angleterre (BoE).

Longtemps la plus élevée des pays du G7, l'inflation britannique est désormais inférieure à celles des Etats-Unis et de la zone euro. Mais l'inflation dans le secteur des services, légèrement freinée à 5,7% sur un an en mai, contre 5,9% le mois précédent, reste supérieure aux attentes des économistes.

Comme attendu, la BoE a décidé de maintenir son taux directeur inchangé, l'institution voulant s'assurer de hausses de prix durablement faibles.

"C'est une bonne nouvelle que l'inflation soit retournée à notre cible de 2%", a jugé le gouverneur Andrew Bailey, mais "nous devons nous assurer que l'inflation restera faible et c'est pour cela que nous avons décidé" de laisser le taux à 5,25% "pour le moment".

La banque nationale suisse a de nouveau assoupli sa politique monétaire jeudi, surprenant les analystes en abaissant son taux directeur d'un quart de point pour le porter à 1,25%, l'inflation plus faible en Suisse que dans de nombreux autres pays lui donnant davantage de marges de manoeuvre. La prévision d'inflation a été abaissée à 1,3% en 2024.

La Banque de Norvège a de nouveau, comme escompté, laissé son taux directeur inchangé jeudi, à 4,5%, et envisage de le maintenir à ce niveau jusqu'à la fin de l'année, repoussant la perspective d'une baisse rapide.

Le sentiment du consommateur européen pour juin est aussi attendu en fin de séance.

Vendredi, la séance sera consacrée aux premières données sur l'activité économique en juin en zone euro et aux Etats-Unis, avec la publication des indices PMI.

En Asie, les indices ont terminé dans l'ensemble en baisse: Hong Kong a reculé de 0,52%, Shanghai de 0,42%, tandis qu'au Japon, Tokyo a grappillé 0,16%.

Danone coupe l'appétit ___

Le poids lourd de l'alimentaire Danone cédait 3,12%, pire performance du CAC 40 parisien, après la présentation de son plan stratégique aux investisseurs. Le groupe, qui a été secoué par une crise interne et la perte de ses actifs russes, a affiché son "ambition de proposer des rendements attractifs" dans les années à venir, notamment "une croissance du chiffre d'affaires à données comparables [à périmètre et taux de change constants] comprise entre +3 et +5%".

Du côté du pétrole ___

Sur le marché du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,80% à 85,75 dollars, tandis que le baril de WTI américain avançait de 0,70% à 82,14 dollars.

L'euro reculait un peu face au dollar (-0,16%), à 1,0727 dollar pour un euro. La livre cédait 0,29% à 1,2683 dollar pour une livre.

Le bitcoin avançait de 0,78% à 65.359 dollars.

afp/rp