Les Bourses mondiales avancent, l'euro remonte au lendemain de la BCE

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes progressaient vendredi dans les premiers échanges, au lendemain de la réunion de la BCE dont la remontée inédite des taux directeurs redonnait un peu de force à l'euro par rapport au dollar.

L'Europe boursière évoluait en hausse au début de la dernière séance de la semaine, au cours de laquelle les indices ont globalement peu varié: Paris prenait 0,65%, Francfort 0,71% et Londres 0,99% vers 07H15 GMT.

En Asie, la tendance était la même: la Bourse de Tokyo a avancé de 0,56%. Shanghai montait de 0,82% et Hong Kong gagnait même plus de 2,40% dans les derniers échanges, s'éloignant de ses plus bas en près de six mois, touchés dans la semaine.

L'inflation en Chine est restée modérée en août sur un an, selon des données officielles publiées vendredi, grâce à un tassement des prix de l'alimentaire.

Jeudi, la Bourse de New York est parvenue à enchaîner une seconde séance dans le vert, soutenue par les valeurs financières et une moindre crainte de l'inflation.

Le principal mouvement de marché vendredi avait lieu pour le cours des devises, avec un repli du dollar, qui est au plus haut depuis plusieurs semaines en raison des fortes remontées des taux d'intérêt décidées depuis le début de l'année par la banque centrale américaine et de son statut de valeur-refuge en temps d'incertitude.

Ainsi, l'euro rebondissait de 1,03% par rapport au dollar et montait à son plus haut niveau depuis la mi-août, à 1,01 dollar vers 07H15 GMT.

Cette hausse intervient au lendemain de la réunion de la Banque centrale européenne, qui a décidé de remonter ses taux de 75 points de base, une hasse d'ampleur inédite depuis la création de l'institution.

"La BCE anticipe les hausses de taux massives afin de maintenir l'euro suffisamment fort pour, au moins, combattre les effets négatifs de la force du dollar" sur la hausse des prix en zone euro, qui a atteint 9,1% sur un an en août, estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Après avoir touché dans la semaine des plus bas depuis des décennies, les monnaies japonaise et britannique reprenaient aussi un peu de vigueur face au billet vert.

Le bitcoin bondissait de 7,06% à 20'750 dollars.

Autre conséquence de la décision de la BCE, les taux d'intérêt des pays européens continuaient de monter, pour atteindre 1,74% en Allemagne, 2,30% en France et 4,03% en Italie.

Du côté du pétrole et du gaz

En Europe, les ministres de l'Energie de l'Union Européenne se réunissent aujourd'hui pour examiner les propositions de la Commission européenne, présentées en début de semaine, pour faire face à la crise énergétique.

En net recul depuis son pic de la fin août, le prix du gaz naturel européen sur le marché européen qui fait référence, le TTF néerlandais, restait stable à 219 euros le mégawattheure.

Le cours du pétrole était presque stable après son rebond de la veille: le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en novembre prenait 0,27% à 89,39 dollars à 7h10 GMT et le WTI américain pour livraison en octobre 0,19% à 83,70 dollars.

Les Banques encore en forme

Déjà en haut de l'affiche jeudi, les valeurs bancaires étaient de nouveau en forme en Europe, portées par le contexte de hausse des taux: Société Générale prenait 2,21%, BNP Paribas 1,98%, BBVA 2,81% et Commerzbank 3,03%.

afp/buc