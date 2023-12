Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent dans de faibles variations jeudi, beaucoup restant proches de leur sommet historique, dans un agenda presque vide en raison des fêtes de fin d'année.

Vers 14H40 GMT en Europe la Bourse de Paris cédait 0,40%, Milan 0,21%, Francfort 0,14% et Zurich 0,15%, alors que Londres prenait 0,18%.

A Wall Street, le Dow Jones avançait de 0,10% dans les premiers échanges, le S&P 500 de 0,18% et le Nasdaq, qui gagne 55% sur l'année, s'adjugeait encore 0,24%.

La séance comporte peu de publications. Les nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats-Unis ont été légèrement supérieures à celle de la semaine dernière, et du consensus des économistes.

"La période entre Noël et le Nouvel An n'est généralement pas connue pour son flot d'actualité influençant le marché", commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etats continuaient d'évoluer proches de leur plus bas niveau depuis plusieurs mois. Le taux d'emprunt américain évoluait à 3,82%.

Les taux des emprunts allemands (1,94%) et français (2,46%) à même échéance remontaient un peu par rapport à la veille mais restaient autour de leurs plus bas de l'année.

Cette tendance haussière sur les actions et baissière sur les taux est liée à la conviction des marchés que les banques centrales vont faire dans les prochains mois un pivot vers une politique monétaire plus accommodante, terminant le cycle de hausses des taux directeurs sans avoir poussé les économies dans la récession.

"Il existe toujours un risque de ralentissement plus marqué de l'économie lorsque l'effet de la hausse des coûts d'emprunt se fera pleinement sentir", estime Susannah Streeter, responsable marchés chez Hargreaves Lansdown.

Sur le marché des changes, un euro s'échangeait pour 1,1090 dollar (-0,14%).

En Asie, la Bourse de Tokyo (-0,42%) a mis fin à quatre séances de hausse d'affilée, pénalisée par l'appréciation du yen, tandis que Hong Kong (+2,52%) a rebondi grâce aux valeurs technologiques chinoises, comme Tencent (+2,81%) ou le constructeur de voitures électriques BYD (+3,69%).

Le pétrole en baisse

Les prix du brut poursuivaient leur recul, le retour de pétroliers de grands armateurs en mer Rouge rassurant le marché qui craignait des problèmes d'approvisionnement par cette zone clef où les tensions restent vives.

Vers 14H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, dont c'est le dernier jour de cotation, baissait de 1,24%, à 78,66 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, perdait 1,04%, à 73,34 dollars.

Les valeurs du secteur pétrolier étaient en repli partout en Europe: TotalEnergies cédait 1,14% à Paris, BP 0,40% à Londres et Eni reculait de 0,36% à Milan.

afp/buc