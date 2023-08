Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont dans le rouge mercredi après l'abaissement de la note souveraine des Etats-Unis, les investisseurs en profitant pour marquer une pause après une période marquée par des indices évoluant à de hauts niveaux.

A Wall Street, vers 16H00 GMT, le Dow Jones lâchait 0,74%, l'indice Nasdaq chutait de 2,42% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,40%.

En Europe, Paris a clôturé en nette baisse de 1,26% et Londres a lâché 1,36%, tout comme Francfort. A Zurich, le SMI a cédé 0,85%.

L'agence de notation financière Fitch Ratings a retiré mardi aux Etats-Unis leur précieuse note AAA et l'a abaissée d'un cran, à AA+, une première depuis 2011.

Fitch s'inquiète notamment des crises politiques successives autour du budget et de la dette.

Si la perte du triple A américain "impacte les mouvements de la séance, ce n'est pas pour autant le facteur déclencheur de cette baisse" entamée la veille, estime Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux de Tikehau Capital.

L'annonce de Fitch arrive à un moment où le marché est "en train d'appuyer sur pause pour recalibrer ses attentes pour le reste de l'année après une première partie d'année exceptionnelle", poursuit l'analyste.

Selon lui, le marché a atteint un haut niveau et les investisseurs se montrent désormais "prudents, attentifs et très exigeants sur les prises de risque".

L'analyste relève que le risque politique aux Etats-Unis, "avec la renégociation du plafond de la dette à la rentrée ou encore le début de la campagne présidentielle" est susceptible d'avoir un impact sur les marchés.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes étaient en légère baisse vers 15H55 GMT. Et du côté des Etats-Unis, le taux de l'obligation à 10 ans se tendait légèrement à 4,07%.

Les investisseurs considèrent toujours que "les Etats-Unis ne feront pas défaut sur leur dette" et gardent en tête que "le marché des bons du Trésor américains est le plus vaste et le plus liquide au monde, arrimé à la monnaie de référence", le dollar, a détaillé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Du côté des devises, le billet vert reculait de 0,43% à 1,0936 dollar pour un euro.

La tech new-yorkaise en petite forme ___

Le fabricant de semi-conducteurs AMD chutait de 7,85% vers 16H00 GMT, malgré des résultats supérieurs au consensus, et des prévisions optimistes pour le segment des centres de stockage de données (data centers), porté par l'intelligence artificielle.

Tesla se repliait nettement (-3,51%) après l'annonce d'une enquête de l'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) liée à des signalements de conducteurs affirmant avoir perdu le contrôle du volant de leur véhicule alors qu'ils circulaient sur route.

Qualcomm lâchait 1,79% et Nvidia 5,66%.

BAE Systems en vert ___

Le groupe de défense britannique BAE Systems a gagné 6,36% à Londres après avoir annoncé un carnet de commandes record et des bénéfices semestriels en hausse de 57%.

Hochschild s'envole ___

La compagnie minière Hochschild s'est envolé de plus de 17% à Londres, portée par l'annonce d'un feu vert environnemental des autorités du Pérou à la poursuite de l'exploitation d'un site dans ce pays.

ConvaTec va bien ___

Le fabricant de produits médicaux ConvaTec a grimpé de plus de 6% mercredi après-midi à la Bourse de Londres après avoir annoncé une hausse de 15% de son bénéfice semestriel et amélioré les prévisions de croissance de son chiffre d'affaires sur l'année.

Le pétrole en forte baisse ___

Les cours du pétrole plongeaient vers 15H55 GMT après la publication de données par l'Agence américaine d'informations sur l'énergie (EIA) montrant chute des réserves commerciales hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis de 17 millions de barils, bien plus que prévu par les analystes.

Les analystes prévoyaient une réduction de seulement 1,05 million de barils, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Ainsi, vers 15H55 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, lâchait 1,98% à 83,23 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, à échéance septembre, chutait de 2,34% à 79,47 dollars.

afp/rp