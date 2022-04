Les Bourses mondiales dans le rouge face aux craintes sanitaires en Chine

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux évoluaient lundi en baisse, incertains face aux résultats du premier tour la présidentielle française et plombés en Asie par les craintes liées à la situation sanitaire en Chine.

Francfort (-0,09%), Londres (-0,23%) et Milan (-0,48%) s'affichaient légèrement en baisse vers 07H40 GMT, et Paris (+0,60%) était tirée par les banques au lendemain du scrutin présidentiel en France, qui a vu la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qualifiée pour le second tour sur les talons du président sortant Emmanuel Macron. En Suisse, l'indice vedette SMI égarait 0,06%.

"Un rétrécissement de l'écart en faveur de Le Pen, qui est connue pour avoir une nette sympathie pour la Russie, pourrait refroidir l'humeur des investisseurs à l'approche de l'élection finale prévue le 24 avril", a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Sur le marché obligataire, les tensions baissaient: l'écart entre les taux allemand et français à dix ans se réduisait de près de 4 points de base.

En Asie, Tokyo a perdu 0,61%, quand Shanghai et Hong Kong chutaient lourdement, respectivement de 2,61% et 3,29%.

"Bien que nous ayons assisté à des développements politiques intéressants dans le monde entier au cours du week-end, c'est la Chine qui pèse sur les marchés asiatiques ce matin", a indiqué Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

L'inflation a fortement accéléré le mois dernier dans le pays, avec une hausse "légèrement supérieure aux attentes" de 1,5% sur un an. Par ailleurs, "les craintes augmentent qu'un blocage prolongé en Chine, qui pourrait s'étendre à d'autres grandes villes industrielles, n'assombrisse les perspectives déjà sombres de la croissance chinoise", détaille l'analyste.

Vendredi, la Bourse de New York avait conclu divisée, le Dow Jones parvenant de peu à terminer sur une note positive alors que le secteur technologique est resté affecté par le resserrement monétaire annoncé par la Fed.

Cette semaine s'annonce en effet "chargée en décisions de politique des banques centrales", rappelle Jeffrey Halley, avec la banque du Canada mercredi, la Banque centrale européenne jeudi et la banque de Corée vendredi. Cette dernière pourrait augmenter son taux directeur "de 0,25% à 1,5%" selon l'expert.

L'agenda économique compte en outre de nombreux indicateurs majeurs, avec une série de données sur l'inflation publiées cette semaine, après l'annonce lundi matin d'une croissance économique quasiment nulle au Royaume-Uni en février (+0,1%).

Toutes ces publications "pourraient renforcer les anticipations d'un resserrement plus rapide de la Banque d'Angleterre", a noté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les bancaires en forme

L'action de la banque française Société Générale bondissait de plus de 6% lundi matin, l'annonce de la fin de ses activités en Russie via la cession prévue de la totalité de sa participation dans Rosbank et ses filiales d'assurance. BNP Paribas prenait de son coté 2,76%.

A Londres, Lloyds prenait 0,82%, Natwest 0,65% et Barclays 0,58%.

Le luxe en berne

Le secteur du luxe étaient plombé par la situation sanitaire en Chine. Prada a perdu 4,63% à Hong Kong. A Milan, Moncler et Tod's cédaient respectivement 4,57% et 2,83%. A Paris, Hermès et LVMH reculaient tous deux de plus de 1%.

Bond de l'euro après l'élection française

L'euro rebondissait de 0,25% face au dollar américain, à 1,0904 dollars, après un pic à 1,0954 dollars atteint dimanche soir.

L'euro "a progressé à l'ouverture en réaction aux résultats du premier tour en France, qui ont favorisé une victoire finale de Macron, mais il a rapidement perdu ses gains", a indiqué Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Du côté des États-Unis, le dollar "reste fort en ce début d'une semaine qui verra probablement une nouvelle progression des prix à la consommation et à la production", a-t-elle ajouté.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole évoluaient en baisse lundi en raison des craintes pour la croissance et la consommation en Asie. Le baril de Brent pour livraison juin reculait de 2,28% à 100,47 dollars vers 7H45 GMT. Celui du WTI américain à échéance mai cédait 2,41% à 95,90 dollars.

Le bitcoin cédait 1,80% à 42.339 dollars.

