New York (awp/afp) - Les marchés boursiers ont conclu dans le vert lundi, rebondissant après les pertes de la semaine dernière et avant des réunions de banques centrales et une nouvelle série de publications de résultats d'entreprises.

En Europe, Paris a terminé en hausse de 0,44%, Londres a pris 0,50%. Francfort (+0,20%) et Milan (+0,19%) ont terminé plus modérément dans le vert. A Zurich, le SMI a gagné 0,57%.

A Wall Street le Dow Jones a grimpé de 1,58%, le Nasdaq de 1,16% et le S&P 500 de 1,20%.

"Il n'y a pas de catalyseur particulier", commente Vincent Juvyns, membre de l'équipe stratégie de JPMorgan AM.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains américains à dix ans se maintenaient à 4,88% après avoir atteint en début de semaine dernière un sommet en 17 ans, passant le seuil de 5%.

L'équivalent britannique progressait aussi légèrement, à 4,56% contre 4,54% vendredi.

Les prochaines séances seront chargées pour les investisseurs, avec plusieurs réunions de banques centrales, dont celle du Japon mardi, celle des Etats-Unis qui se termine mercredi et celle du Royaume-Uni jeudi, mais aussi des données sur la croissance et l'inflation en zone euro et sur l'emploi aux Etats-Unis.

Les données sur le marché du travail américain "sont importantes" car elles permettent de "prendre le pouls de l'économie américaine", souligne M. Juvyns. Les analystes s'attendent à une nette détente du marché de l'emploi avec moitié moins de créations de nouveaux postes qu'en septembre.

Lundi, les investisseurs ont appris que l'Allemagne a vu son produit intérieur brut baisser de 0,1% au troisième trimestre, par rapport au trimestre précédent, soit un peu mieux qu'anticipé par les économistes.

Quant à l'inflation, elle a reculé à 3,8% sur un an en octobre dans la première économie européenne, notamment à cause d'un effet de base. Le chiffre est inférieur aux prévisions des analystes sondés par Factset.

Les résultats d'entreprises vont aussi continuer de s'égrener tout au long de la semaine. Apple, Advanced Micro Devices (AMD), Pfizer, Axa, Shell et Novo Nordisk sont notamment à l'agenda.

Les résultats "sont relativement positifs à ce stade" pour les entreprises de l'indice S&P 500, estime Vincent Juvyns, qui rapporte "pas mal de bonnes surprises dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, de la tech et de l'immobilier".

Onsemi grippe les puces ___

Les actions d'entreprises du secteur des fabricants de semi-conducteurs ont nettement baissé après la publication des résultats du fabricant de puces Onsemi, qui a présenté des perspectives ayant déçu les investisseurs. Son action a chuté de 21,77% à New York.

Dans son sillage, STMicroelectronics a perdu 6,06% à Paris, Infineon 6,35% à Francfort.

Accident dans les mines d'ArcelorMittal au Kazakhstan ___

Le groupe minier ArcelorMittal a chuté de 3,89% après un accident dans une des mines de sa filiale au Kazakhstan samedi ayant entraîné au moins 45 morts. ArcelorMittal a confirmé samedi un accord préliminaire pour transférer la propriété de sa filiale à l'Etat.

La tendance allait nettement à l'encontre des autres entreprises du secteur, comme Rio Tinto (+0,75%), BHP Group (+0,25%), ou encore Eramet (+5,91%) à Paris.

Siemens Energy flambe ___

L'action Siemens Energy a pris 12,66%, après une hausse de 16% en début de séance. Le fabricant allemand de turbines pourrait annoncer la cession de près d'un quart de sa participation dans une filiale indienne cotée à Mumbai, à son ancienne société mère Siemens AG, dès cette semaine, selon un article de l'agence d'informations financières Bloomberg.

L'or repasse au-dessus des 2.000 dollars ___

L'or repassait au-dessus des 2.000 dollars l'once (+0,39% à 2.006,208 dollars), un seuil franchi vendredi pour la première fois depuis mai 2023.

L'euro montait de 0,47% face au dollar, à 1,0615 dollar vers 20H20 GMT.

Les prix du pétrole ont reculé, malgré les combats à l'intérieur de la bande de Gaza, les investisseurs se focalisant sur les nombreuses données économiques à venir cette semaine qui pourraient affecter la demande. Les opérateurs du marché surveillent le risque d'escalade régionale du conflit.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé 3,34% à 87,45 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, a perdu 3,77% à 82,31 dollars.

afp/rp