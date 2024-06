Paris (awp/afp) - En Asie comme en Europe, les indices boursiers évoluent en baisse jeudi, après la décision de la Réserve fédérale (Fed) de moins réduire ses taux d'intérêt cette année, malgré la décélération de l'inflation aux Etats-Unis.

Les Bourses chinoises ont ouvert en hausse, dans le sillage des records à Wall Street la veille, avant de rebrousser chemin. Shanghai cédait 0,28% et Shenzhen 0,69% dans les derniers échanges. Seule Hong Kong (+0,76%) se maintenait dans le vert.

Tokyo a reculé de 0,40%, nerveuse avant une réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

Sur le Vieux continent, vers 07H30 GMT, la Bourse de Paris perdait 0,36%, Francfort 0,33% et Londres 0,17%.

Mercredi soir, la Fed a annoncé sans surprise laisser ses taux directeurs inchangés, dans la fourchette de 5,25% à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis juillet dernier, au plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

"Cependant, tous les yeux des investisseurs n'étaient pas dirigés vers le maintien des taux, mais plutôt vers les nouvelles prévisions" de baisses des taux, commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Les membres du comité monétaire de la Fed (FOMC) ne prévoient désormais qu'une seule baisse cette année, contre trois précédemment.

L'ensemble de ces annonces "aurait sans doute été particulièrement mal reçu par les marchés si le rapport sur l'inflation", publié quelques heures avant les annonces de la Fed, "n'avait pas souligné une nette amélioration concernant la hausse des prix", commentent les économistes de RichesFlores Research.

L'indice CPI a révélé une inflation en mai à 3,3% sur un an contre 3,4% en avril. L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les données volatiles de l'alimentation et de l'énergie, évolue elle aussi plus favorablement que prévu, à 0,2% sur un mois contre 0,3% en avril, et à 3,4%, contre 3,7%, sur un an.

John Plassard souligne que la Fed a révisé en hausse ses "estimations d'inflation pour 2024, 2025 et 2026", ce qui pourrait conduire les investisseurs "à une prise de bénéfices sur les indices (au plus haut) ces prochains jours".

"Depuis la dernière déclaration du comité (le 1er mai), les actions et les obligations ont surperformé (les premières atteignant des sommets), l'or est stable et le dollar est en légère baisse", détaille-t-il.

Sur le marché obligataire, vers 07H30 GMT, le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans, le plus sensible à l'évolution de la politique monétaire de la Fed, s'établissait à 4,76%, contre 4,75% la veille en clôture. Les taux à dix ans restaient stables à 4,32%.

L'automobile passe à la caisse

En Europe, le secteur automobile continue d'évoluer en terrain négatif jeudi après que Bruxelles a annoncé la veille jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois dans l'UE.

L'Allemagne, très engagée en Chine, a bataillé avec la Suède et la Hongrie pour éviter des sanctions, craignant des représailles. La France et l'Espagne ont au contraire poussé pour des mesures ciblées et proportionnées.

A la Bourse de Francfort, Volkswagen, le premier groupe automobile européen, lâchait 1,64%. Mercedes reculait de 0,96% et BMW de 1,64%. Pour les trois groupes allemands, la Chine est le principal marché national, représentant jusqu'à 36% des ventes en volume.

A Paris, Renault abandonnait 1,26% et Stellantis perdait 1,45%.

Pétrole en baisse

Les cours du pétrole sont orientés en baisse, encore pénalisés par le bond inattendu des stocks américains publié dans un rapport la veille ainsi que par le discours ferme de la Fed, toujours préoccupée par l'inflation.

Vers 07H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août baissait de 0,34%, à 82,32 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, à échéance en juillet, reculait de 0,33%, à 78,24 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar était stable (-0,01%) par rapport à l'euro, à 1,0809 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 0,65% à 67'641 dollars.

afp/ol