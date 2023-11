Paris (awp/afp) - Les principales Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé mardi, se préparant à la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis jeudi et à un discours du président de la banque centrale américaine (Fed) vendredi.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,21%, entraînée par le repli du secteur du luxe, poids lourd de la cote parisienne. Londres a fini proche de l'équilibre (-0,07%) et Francfort a gagné 0,16%. A Zurich, le SMI a perdu 0,56%.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Bourse de New York, qui a ouvert indécise et proche de l'équilibre, a pris finalement le large. Vers 17H05 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,51%, le Nasdaq de 0,42% et le S&P 500 prenait 0,38%.

Les marchés ont tendu l'oreille pour écouter les interventions de plusieurs membres du Comité monétaire de la Fed, les gouverneurs Christopher Waller et Michelle Bowman ainsi que le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee.

Les marchés ont bien accueilli les déclarations de Christopher Waller notamment, qui a déclaré être de plus en plus convaincu que la politique monétaire menée par la Fed était bien orientée pour ramener l'inflation américaine autour de l'objectif de 2%.

Mardi les investisseurs se sont aussi tournés vers les chiffres de la confiance des consommateurs américains, repartie à la hausse en novembre après s'être dégradée pendant deux mois.

L'indice mesurant cette confiance a grimpé à 102 points, en hausse par rapport aux 99,1 points d'octobre (révisé en baisse), a indiqué mardi le Conference Board, soit mieux que les 101 points qui étaient attendus par les analystes selon le consensus de MarketWatch.

Toutefois, le "point d'orgue de la semaine est la publication de l'indice PCE américain jeudi", a relevé Xavier Girard, expert en investissements financiers de Milleis Banque.

Ces données seront essentielles pour conforter ou non l'idée actuelle du marché selon laquelle le cycle de hausses des taux d'intérêt de la banque centrale américaine est terminé.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit également s'exprimer vendredi. Les marchés "attendront des indications sur les perspectives de taux en 2024" de cette institution monétaire, "même s'il n'y aura pas de réponse claire", a noté Xavier Girard.

"La Fed ne veut pas s'engager, pour ne pas être obligée de tenir cette parole qui aurait été trop précise, et préfère ainsi avancer par petites touches, en fonction des chiffres, mois après mois", a poursuivi l'analyste.

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,35%, contre 4,39% en clôture lundi, le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans sur l'État français a terminé autour de 3,06%, contre 3,11% et l'allemand à même échéance évoluait à 2,50% contre 2,55%. Les taux des obligations évoluent en sens opposé de leurs prix.

RWE se déploie ___

Lors de sa journée des investisseurs à Londres, le géant allemand de l'énergie RWE (+3,05% à Francfort) a dévoilé qu'il allait investir 55 milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici à 2030 dans des initiatives axées sur les énergies renouvelables.

Rolls-Royce prédit un ciel dégagé ___

L'action Rolls-Royce a bondi de plus de 6% à Londres après que le fabricant britannique de moteurs d'avions a révisé en hausse ses prévisions de bénéfices au cours des prochaines années, notamment grâce à des réductions de coûts. Le groupe a, en parallèle, annoncé son intention de vendre son unité de développement d'avions électriques.

Du côté des devises et des matières premières ___

Les cours du pétrole ont remonté jeudi, poussés par des rumeurs autour de potentielles réductions de production à l'échelle du groupe Opep+.

Vers 16H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, gagnait 2,61% à 82,07 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, progressait de 2,67% à 76,86 dollars.

L'or a continué d'évoluer à un niveau proche de son plus haut, enregistré début mai. L'once d'or valait 2.039,05 dollars, en hausse de 1,24% par rapport à la veille.

Sur le marché des changes, le billet vert reculait de 0,39% face à l'euro, à 1,0998 dollar, et face à la livre britannique, qui s'octroyait 0,59% à 1,2701 dollar.

afp/rp