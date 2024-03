Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé lundi, à l'approche de plusieurs réunions de politique monétaire dont celle de la puissante Réserve fédérale (Fed) américaine mardi et mercredi.

A Wall Street, vers 16H50 GMT, l'indice Dow Jones gagnait 0,34%. le Nasdaq, à dominante technologique, bondissait de 0,98% et le S&P 500 de 0,79%.

En Europe, la Bourse de Paris a lâché 0,20%, tandis que Milan a gagné 0,18%, et que Londres (-0,06%) et Francfort (-0,02%) sont restées proches de l'équilibre. A Zurich, le SMI a cédé 0,45%.

"La reprise des actions a ralenti depuis jeudi dernier, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des développements économiques majeurs que les investisseurs attendent cette semaine", commente Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

L'élément dominant l'agenda de la semaine est la réunion de politique monétaire de la puissante banque centrale américaine (Fed). L'institution monétaire maintient ses taux directeurs à leur niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans et devrait prochainement procéder à une première baisse de ces taux.

Le marché s'attend à ce que la Fed laisse encore ses taux inchangés à l'issue de sa réunion de mars, et que cette très attendue première baisse arrive en juin.

"Le seul point d'éclairage" vraiment attendu sera de connaître "comment la Fed interprète la dernière légère augmentation de l'inflation" observée en février, note Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

Les banques centrales du Japon, d'Australie, de Suisse et d'Angleterre tiendront également des réunions de politique monétaire cette semaine.

Sur le marché obligataire, les taux des États en Europe étaient stables, et le taux d'intérêt de l'emprunt américain à 10 ans évoluait à 4,33%, contre 4,31% la veille.

Apple en discussion avec Google ___

Alphabet, la maison mère de Google, s'envolait de 6,23%, alors qu'Apple serait en discussion pour intégrer le programme d'IA de Google, baptisé Gemini, sur ses iPhone. Apple gagnait de son côté 1,63%.

Si elle est confirmée, cette décision apporterait une réponse à l'une des grandes questions concernant la stratégie en matière d'IA du fabricant d'iPhone.

Logitech voit flou ___

Le groupe suisse Logitech, spécialisé dans les accessoires informatiques et de jeux vidéo, a chuté de 6,81% à Zurich après l'annonce du départ de son directeur financier fin mai, un peu plus d'un an seulement après son arrivée.

Alstom salué par Deutsche Bank ___

Pour sa première séance hors du CAC 40, indice vedette de la Bourse de Paris, Alstom a bondi de 6,38%. L'entreprise a été porté par l'amélioration de la recommandation des analystes de Deutsche Bank sur l'action, passant de "conserver" à "acheter".

Deutsche Bank a estimé que "le pire est derrière le groupe". Le titre a perdu plus de 40% de sa valeur depuis un an après une série de mauvaises annonces et des doutes des investisseurs sur la trésorerie du groupe.

Le groupe hôtelier Accor, qui a été officiellement réintégré au CAC 40 lundi à la place d'Alstom, a quant à lui cédé 0,38%.

Le pétrole en hausse ___

Les prix du pétrole évoluaient en hausse lundi à la suite de nouvelles frappes de drones sur les raffineries russes au cours du week-end et de données économiques meilleures qu'attendu venant de Chine.

Vers 16H45 GMT, le baril de Brent de mer du Nord prenait 1,09% à 86,27 dollars tandis que le baril de WTI américain montait de 1,26% à 82,06 dollars.

L'euro reculait de 0,15% face au dollar, à 1,0873 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,79%, à 67.727 dollars.

afp/rp