New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont fini en ordre dispersé lundi, prudentes avant plusieurs publications macroéconomiques, résultats d'entreprises et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

En Europe, la Bourse de Paris a abandonné 0,29% et celle de Francfort a cédé 0,24%. A l'inverse, Londres a terminé en légère hausse de 0,09%, battant de justesse son précédent record en clôture établi vendredi, après avoir également signé un nouveau pic en séance. A Zurich, le SMI a cédé 0,11%.

Au chapitre macroéconomique lundi, "l'inflation espagnole est ressortie en hausse d'un dixième en avril, à 3,3% et l'allemande s'est stabilisée à 2,2%", ont rappelé les économistes de RichesFlores Research. "En attendant les données pour l'ensemble de la zone euro et la France demain, ces premiers résultats sont encourageants", ont-ils estimé.

Pour Thierry Claudé, gérant de Kiplink France, ces publications n'ont toutefois pas "pesé sur la tendance" de la séance, les investisseurs attendant encore une série d'indicateurs macroéconomiques dans la semaine, et surtout de connaître l'issue de la réunion de la Fed mercredi soir.

Il y a "une forme d'attentisme autour de cette réunion. Si on reprend l'historique, le marché s'attendait à six baisses de taux cette année et aujourd'hui tout le monde en espère au moins une avant les élections américaines" en novembre, détaille le gérant.

A Wall Street, l'indice Dow Jones a gagné 0,38%, l'indice S&P 500 0,32% et le Nasdaq, à dominante technologique, 0,35%.

Outre le paysage macroéconomique, "les résultats d'entreprises continuent de drainer la tendance", ajoute le gérant. Les résultats des géants américains Amazon et Apple sont notamment attendus cette semaine.

Tesla met le turbo, tourné vers la Chine ___

Le constructeur automobile américain Tesla a mis le turbo, son action s'envolant de 15,31% à 194,05 dollars, un plus haut en deux mois, après avoir obtenu un important feu vert réglementaire des autorités chinoises en matière de sécurité des données durant la visite éclair en Chine de son patron Elon Musk ce week-end.

Deutsche Bank sanctionné ___

Deutsche Bank, numéro un bancaire allemand, a chuté de 8,64% à Francfort après avoir annoncé samedi constituer une provision au deuxième trimestre d'environ 1,3 milliard d'euros pour litiges juridiques avec d'anciens actionnaires de la Postbank. Son titre affiche toutefois une progression de 22,16% depuis le 1er janvier.

Ailleurs à Francfort, Commerzbank a lâché 2,59%.

Philips se sort d'un contentieux ___

Le fabricant néerlandais de dispositifs médicaux Philips a vu son action s'envoler de près de 30% à Amsterdam. Le groupe a annoncé lundi accepter de payer 1,1 milliard de dollars pour régler des litiges aux Etats-Unis, où il fait l'objet de poursuites après avoir été contraint de rappeler des appareils respiratoires défectueux pour des personnes souffrant de problèmes de sommeil.

Petrofac, chute vertigineuse ___

Le groupe britannique de services pétroliers et énergétiques Petrofac a chuté de 33,63% à Londres après avoir annoncé un retard dans la publication de ses comptes annuels et la suspension de la cotation de son action à partir de mercredi. Depuis le 1er janvier, le groupe a vu la valeur de son titre fondre de plus de 60%.

Sur l'obligataire ___

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 4,62% contre 4,66% à la clôture de vendredi, mais toujours perchés à un niveau élevé. En Europe, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat allemand à dix ans baissait à 2,53% contre 2,57%.

Du côté du pétrole, les prix se sont repliés, du fait d'un certain apaisement des inquiétudes géopolitiques, alors qu'une délégation du Hamas discute au Caire d'une proposition de trêve à Gaza.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a reculé de 1,22% à 88,40 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a perdu 1,45% à 82,63 dollars.

L'euro gagnait 0,27% face au dollar, à 1,0722 dollar pour un euro vers 20H30 GMT.

Le bitcoin cédait 1,03% à 63.007 dollars.

afp/rp