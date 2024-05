Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé vendredi, à l'issue d'une semaine dense au cours de laquelle les doutes quant à la trajectoire possibles des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed) se sont imposés.

Wall Street a ouvert en hausse. Vers 13H55 GMT, le Dow Jones était stable (+0,05%), le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,28% et le S&P 500 de 0,23%.

En Europe, la Bourse de Paris reculait de 0,38%, celle de Francfort de 0,52% et Londres cédait 0,30%. A Zurich, le SMI cédait 0,45%.

"Cette semaine, les marchés financiers ont été influencés par les minutes de la Réserve fédérale (Fed), les indices PMI et les résultats de Nvidia, qui indiquent tous une forte activité économique qui suscite un scepticisme croissant à des baisses de taux d'intérêt" de la Fed, commente Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier IM.

D'abord, "mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a révélé que de nombreux membres de l'institution se sont demandé si une hausse des taux ne serait pas" nécessaire, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Ensuite, la publication des PMI aux Etats-Unis jeudi "a donné le coup de grâce", poursuit-elle.

Les investisseurs digèrent encore l'indice PMI composite (tous secteurs confondus) de S&P Global mesurant l'activité économique aux États-Unis, publié jeudi. Il est ressorti en mai à son plus haut niveau depuis 25 mois.

Avec une activité économique encore résiliente malgré l'environnement inflationniste, ces données renforcent l'hypothèse d'une poursuite de la politique monétaire agressive de la Fed, éloignant la perspective d'un premier abaissement des taux de l'institution monétaire américaine.

Pour ramener l'inflation à 2%, la Fed a relevé ses taux entre mars 2022 et juillet 2023, les faisant grimper jusqu'à la fourchette de 5,25-5,50%, leur plus haut niveau depuis 20 ans, et les a laissés à ce niveau depuis.

Vendredi prochain, l'indice d'inflation PCE pour avril, privilégié par la banque centrale américaine, sera publié aux Etats-Unis.

"Actuellement, les hypothèses de baisse des taux directeurs aux États-Unis" sont "une petite baisse des taux en septembre et une autre en décembre", précise Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'État américains et européens à long terme se tendaient légèrement par rapport à la veille vers 13H50 GMT, après une remontée en séance jeudi après la publication des PMI aux États-Unis.

TotalEnergies ne quitte pas la France ___

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a répété vendredi solennellement devant ses actionnaires qu'il n'était "pas question (...) de quitter la France", quelques semaines après avoir évoqué une éventuelle délocalisation de la cotation principale du groupe de Paris à la Bourse de New York.

"Il n'est pas question dans cette affaire de quitter la France: TotalEnergies conservera son siège en France, sa cotation en France, notre attachement à la France est réel et je n'ai pas besoin de le justifier", a déclaré M. Pouyanné, en ajoutant qu'"une idée est simplement de pouvoir proposer aux investisseurs américains les mêmes actions ordinaires TotalEnergies que celles que nous proposons à nos actionnaires européens".

A Paris, le titre du géant pétrolier grappillait 0,09%.

Hausse du pétrole et de l'euro ___

Les cours du pétrole allaient de l'avant vers 13H50 GMT, après une première partie de séance en terrain négatif. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait 0,26%, à 81,57 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance gagnait 0,47%, à 77,23 dollars.

L'euro était en hausse de 0,28% par rapport au billet vert, à 1,0845 dollar pour un euro.

Le bitcoin perdait 0,85% à 67.176 dollars.

afp/rp