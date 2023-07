Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont en recul jeudi. Au lendemain du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, les investisseurs prenaient le temps de digérer les indicateurs économiques des derniers jours.

Vers 09h25 en Europe, Paris reculait nettement de 1,22%, Francfort lâchait 0,62% et Londres 0,69%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI plonger de 1,04% peu après 10h10.

En Asie, la Bourse de Hong Kong perdait plus de 3% et Shanghai 0,54% dans les derniers échanges, Tokyo ayant clôturé en baisse de 1,70%. "La baisse du marché action est davantage attribuable aux dernières publications de données, plutôt mitigées", estiment les analystes de la Deutsche Bank.

"Il y a d'abord eu les PMI européens, ressortis en dessous des attentes, et suscitant ainsi de nouvelles craintes de récession. Le marché a aussi accueilli un faible indice ISM manufacturier en début de semaine et hier, des données décevantes sur la reprise économique en Chine", ont-ils ajouté. La séance de jeudi sera marquée par un ensemble de publications importantes aux Etats-Unis: notamment l'ISM pour les services, l'enquête ADP sur l'emploi privé et les demandes d'allocations chômage, avant le rapport sur l'emploi vendredi.

Tous ces indicateurs macroéconomiques seront particulièrement regardés par les investisseurs, car c'est sur eux que seront fondées les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), a rappelé mercredi son président Jerome Powell. La publication mercredi soir des "minutes de la Fed", le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, laisse "la porte grande ouverte à une hausse des taux en juillet... et au-delà", commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM. La prochaine réunion de la Fed est prévue les 25 et 26 juillet.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt américain se tendait, passant à 3,95% contre 3,93% à la clôture de la veille, tout comme le taux allemand, à 2,51% contre 2,47%.

Le coeur n'est pas à la fête pour la tech

Les perspectives de hausses des taux de la Réserve fédérale américaine et la reprise encore trop lente de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, pèsent sur les valeurs technologiques.

A Hong Kong, Meituan lâchait près de 3% vers 09h20, JD.com 2,52%, Tencent 2,44%, Baidu 1,15% et Alibaba 1,39%. En Europe, STMicroelectronics reculait de 2,58%, Capgemini de 2,11% et Teleperformance de 1,67% sur la place parisienne. A Francfort, Infineon abandonnait 1,87%.

ThyssenKrupp parie sur l'hydrogène

Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a annoncé mercredi avoir fixé à 20 euros le prix de l'action pour l'introduction vendredi à la Bourse de Francfort de son entité hydrogène Nucera, soit une valorisation de 2,53 milliards d'euros. Le groupe a indiqué avoir placé plus de 30,2 millions d'actions, avec la perspective de lever quelque 605 millions d'euros lors de ce lancement, l'une des plus importantes mises sur le marché de l'année en Europe.

"Il est plus qu'incertain que l'introduction en Bourse de la filiale d'hydrogène Nucera puisse redonner vie à l'action ThyssenKrupp", estime cependant Jürgen Molnar de RoboMarket, même si l'action Nucera elle-même pourrait attirer les investisseurs "si le secteur de l'hydrogène redevenait tendance à la Bourse".

Du côté du pétrole et de l'euro

Les prix du pétrole reculaient un peu jeudi, après une réduction massive des stocks de brut aux Etats-Unis liée à de vives exportations ainsi qu'à une demande d'essence soutenue.

Vers 09h15, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 0,26% à 76,45 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, abandonnait quelque 0,05% à 71,89 dollars.

L'euro était stable (+0,04%) à 1,0859 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,83% à 30'725 dollars.