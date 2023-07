Paris (awp/afp) - Les marchés européens et américains sont en repli mercredi, accueillant de nombreux résultats d'entreprises avant la décision de la banque centrale américaine.

Wall Street a ouvert dans le rouge et vers 13H55 GMT, le S&P 500 reculait de 0,13% et la Nasdaq perdait quelque 0,05% et le Dow Jones 0,09%.

En Europe, Paris baissait le plus, lâchant 1,91% vers 13H50 GMT, plombée par le secteur du luxe. Ailleurs, Londres perdait 0,59%, Francfort 0,86% et Milan 0,63%. A Zurich, le SMI cédait 0,79%.

L'actualité est dominée dans un premier temps par les résultats d'entreprises, du secteur technologique américain aux banques européennes en passant par le numéro un mondial du luxe LVMH.

Les investisseurs sont aussi concentrés sur les réunions des banques centrales.

La Réserve fédérale (Fed) américaine doit rendre sa décision de politique monétaire à 18H00 GMT.

Si la hausse de 25 points de base est acquise pour les marchés, les interrogations portent en revanche sur les futures décisions de la Fed au-delà de juillet.

"La Fed pourrait à nouveau faire allusion à une +pause+ lors de la réunion de septembre, laissant la porte ouverte à une hausse en novembre en fonction de l'évolution de l'inflation", commente Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

L'analyste ajoute que le marché table sur "une première baisse des taux début 2024".

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) de se réunir.

Coca-Cola reçu sans enthousiasme ___

Le géant américain des sodas Coca-Cola (+0,25% à New York vers 13H50 GMT) a enregistré des résultats en croissance au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché, et a révisé à la hausse ses prévisions pour l'année, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

La société a vu ses volumes de ventes stagner, mais elle a été aidée par sa politique de hausses des prix.

Boeing confirme ses prévisions ___

L'avionneur américain Boeing a réalisé une perte au deuxième trimestre, moins importante que les anticipations des analystes, et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Son action grimpait de 5,73% à New York vers 13H45 GMT.

Une claque pour Snap en Bourse ___

Snap, maison mère du réseau social Snapchat, chutait de près de 20% à New York après avoir annoncé un nouveau recul de son chiffre d'affaires trimestriel, et disant s'attendre à voir la baisse se poursuivre sur les trois mois suivants.

Le luxe souffle ___

Le secteur du luxe, poids lourd à Paris comme en Europe, reculait après les résultats du leader mondial LVMH.

Si le bénéfice a progressé de 30% au premier semestre, les analystes ont vu dans le repli des ventes aux Etats-Unis au deuxième trimestre les prémices d'une croissance moins forte.

LVMH reculait de 5,35%, Hermès de 3,02%, Kering de 1,92% à Paris, Moncler de 2,67% à Milan.

Les banques européennes rapportent ___

La deuxième banque italienne UniCredit (+0,62% à Milan vers 13H45) a relevé ses prévisions de résultats.

Santander (+1,96% à Madrid) et Llyods (-1,96% à Londres) ont vu leurs bénéfices trimestriels progresser alors que celui de Deutsche Bank (+0,81% à Francfort) a baissé.

Rolls-Royce vrombit d'avance ___

Le motoriste britannique Rolls-Royce s'envolait de 19,88% à Londres vers 13H45 GMT, porté par l'annonce que ses résultats semestriels, qu'il doit publier la semaine prochaine, seront bien meilleurs qu'attendus.

Devises et matières premières ___

Les prix du pétrole reculent un peu mercredi, après un record en trois mois la veille, les investisseurs attendant les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 13H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, cédait 0,82% à 82,95 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, perdait 0,92% à 78,90 dollars.

Le dollar était plutôt stable face à l'euro sans trop s'éloigner de son sommet en deux semaines atteint la veille. Vers 13H35 GMT, le billet vert gagnait 0,13% à 1,1070 dollar pour un euro.

Le bitcoin était stable (+0,08%) à 29.254 dollars.

afp/rp