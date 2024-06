Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent globalement en hausse lundi, dans un marché encore attentif aux développements politiques en Europe et aux Etats-Unis, avant des données d'inflation américaine et quelques discours de banquiers centraux européens.

Sur le Vieux continent, la Bourse de Paris s'est offert 1,03%, Francfort a avancé de 0,89% et Londres a gagné 0,53%. A Zurich, le SMI a avancé de 1,20%.

A Wall Street vers 16H05 GMT, le S&P 500 gagnait 0,27%, le Dow Jones avançait de 0,91%, tandis que le Nasdaq reculait de 0,30%.

"Ce sera encore une semaine très marquée par la politique en Europe mais aussi aux Etats-Unis", commente Alexandre Baradez, chef analyste d'IG France.

Les regards sont encore tournés vers le premier tour des élections législatives françaises dimanche mais les investisseurs regarderont aussi attentivement le débat en amont des législatives au Royaume-Uni, ainsi que celui entre les deux principaux candidats à l'élection présidentielle américaine jeudi.

Par ailleurs, "il y aura quelques déclarations de membres de la Banque centrale européenne cette semaine, mais on ne s'attend pas à ce que cela change le point de vue sur la macroéconomie européenne".

"Côté américain, il y aura en fin de semaine les chiffres d'inflation pour le mois de mai avec la publication de l'indice PCE", particulièrement regardé par la banque centrale américaine, a détaillé Alexandre Baradez.

En avril, l'indice PCE était resté stable à 2,7% sur un an, tandis que l'indice de base (hors énergie et alimentation) était ressorti à 2,8% sur un an. Un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg s'attend à ce que les deux mesures ressortent en mai à 2,6% sur un an.

Sur le marché obligataire, le taux français à 10 ans, l'échéance qui fait référence, a légèrement baissé à 3,18% contre 3,21% à la clôture vendredi.

Meta s'affiche en hausse ___

A la cote new yorkaise, Meta progressait (+1,45%), au lendemain de la publication d'une information du Wall Street Journal, selon laquelle le groupe de Menlo Park (Californie) a discuté avec Apple (+0,75%) de la possibilité de lui donner accès à son propre système d'IA générative pour équiper ses appareils.

Covestro bientôt racheté ___

Le fabricant allemand de plastique et de produits chimiques Covestro a bondi de 5,11% à Francfort après avoir annoncé "entrer dans des négociations concrètes" sur son rachat par la compagnie nationale pétrolière émiratie Adnoc, sur la base d'une offre valorisant le groupe à près de 12 milliards d'euros.

"Le conseil d'administration de Covestro a décidé aujourd'hui après consultation du conseil de surveillance, d'entrer dans des négociations concrètes avec Adnoc" avec comme "point de départ des discussions sur une offre possible de 62 euros par action", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cette offre valoriserait Covestro à 11,72 milliards d'euros, selon un calcul de l'AFP.

Prudential s'envole à Londres ___

Prudential a pris 7,32% à Londres après avoir annoncé le lancement d'un rachat d'actions à 2 milliards de dollars.

Le pétrole en hausse ___

Les cours du pétrole montaient lundi, poussés à la fois par des positionnements spéculatifs d'investisseurs qui parient sur une baisse des stocks de brut pendant l'été et par le risque géopolitique, notamment au Moyen-Orient.

Le baril de Brent de mer du Nord était gagnait 0,82% et valait 85,94 dollars et le baril de WTI américain 1,01% à 81,54 dollars.

L'euro prenait 0,32% face au dollar, à 1,0727 dollar pour un euro.

Le bitcoin poursuivait sa glissade, au plus bas depuis un mois et demi, reculant de 4,57% à 60.791 dollars.

afp/rp