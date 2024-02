Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont orientées en hausse vendredi, profitant d'un environnement économique jugé favorable pour les actions et prolongeant l'euphorie qui a suivi les résultats, meilleurs que prévu, de l'américain Nvidia publiés mercredi soir.

En Europe, l'indice phare de la place boursière parisienne, le CAC 40, a clôturé en hausse de 0,70%, signant son septième record en clôture d'affilée (7.966,68 points) depuis le 15 février. A Francfort, le DAX a avancé de 0,28%, battant lui aussi son plus niveau en clôture jamais atteint (17.419,33 points). La Bourse de Londres a quant à elle avancé de 0,28% et Milan plus nettement, de 1,07%. A Zurich, le SMI a gagné 0,97%.

Au lendemain de la meilleure séance à Wall Street depuis plus d'un an, le Nasdaq, indice boursier à dominante technologique, était stable (-0,00%) mais le S&P 500 avançait de 0,19% et le Dow Jones de 0,35%.

"Il y a un sentiment d'appétit pour les actifs risqués, donc pour les actions, grâce à un coup de pouce de Nvidia qui tire les Etats-Unis et le secteur technologique, ce qui rejaillit sur des places plus éloignées", explique Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

Les marchés sont "entrés dans une phase d'exubérance", notamment portés par "la saison des résultats qui a été satisfaisante", commente Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital.

"L'inflation a été un facteur positif pour la profitabilité des entreprises, qui ont réussi à passer les hausses de coûts dans les prix", bénéficiant des économies des consommateurs accumulées pendant la pandémie de Covid-19, plus enclins à accepter ces hausses, explique-t-il.

Le regard est aujourd'hui porté sur la désinflation, puisqu'elle conditionne l'arrivée des très attendues premières baisses des taux directeurs des banques centrales, qui, aux Etats-Unis comme en Europe, veulent voir l'inflation baisser à l'objectif cible de 2%.

Après que les banques centrales américaine et européenne ont porté leurs taux directeurs à des niveaux particulièrement élevés pour ralentir l'économie, les marchés estiment que plusieurs baisses de ces taux arriveront en 2024 et que "ce cycle sera favorable aux actifs risqués comme les actions", explique Raphaël Thuin.

Les publications macroéconomiques et les prises de parole des banquiers centraux sont ainsi scrutées par les observateurs de marchés, qui continuent d'ajuster leurs attentes.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans se détendait, à 4,26% contre 4,32% la veille, tout comme l'équivalent allemand qui s'établissait à 2,36%, contre 2,44%.

Booking.com sanctionné pour ses prévisions ___

Le site de réservations de voyage Booking.com voyait son action chuter de près de 10% à Wall Street, ses prévisions pour le premier trimestre en cours ayant déçu le marché, même si ses résultats au quatrième trimestre ont été meilleurs que prévus.

Standard Chartered: des résultats salués ___

La banque Standard Chartered s'est octroyé 4,86% à Londres, après avoir annoncé un bénéfice net part du groupe en hausse de 18% à 3 milliards de dollars en 2023 et de généreuses distributions à ses actionnaires.

Lufthansa en baisse à Francfort ___

L'action de Lufthansa a reculé de 1,60% à Francfort, après que le conseil de surveillance a annoncé jeudi soir le remplacement de trois membres de son directoire d'ici l'été et le départ d'un quatrième.

Gaz et pétrole en baisse, l'euro stable ___

Vers 16H50 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du gaz naturel, perdait 0,89% à 23,40 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir atteint un plus bas depuis mai 2021, à 22,315 euros.

Dans le même temps, les prix du pétrole reculaient: le baril de Brent, pour livraison en avril, cédait 1,78% à 82,09 dollars et celui de WTI, pour livraison le même mois, lâchait 1,90% à 77,12 dollars.

L'euro était stable (+0,02%) face au dollar à 1,0826 euro pour un dollar.

Le bitcoin reculait de 1,18% à 51.040 dollars.

afp/rp