Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers sont orientés à la hausse vendredi, profitant encore de la séance euphorique de la veille permise par les résultats records du géant des puces Nvidia.

Aux États-Unis, Wall Street évoluait en hausse dans les premiers échanges: le Nasdaq, indice boursier à dominante technologique, avançait de 0,38%, le S&P 500 de 0,42% et le Dow Jones de 0,35%.

En Europe, la Bourse de Paris accélérait à la mi-séance, en hausse de 0,73% et se dirigeait tout droit vers une septième clôture record d'affilée. Milan gagnait 0,91% et Francfort 0,31, tandis que Londres (+0,09%) restait plus prudente. A Zurich, le SMI gagnait 0,9%.

Jeudi, le S&P 500 et Dow Jones ont aussi signé des records, entraînés par l'envolée de 16% de Nvidia, géant américain des puces, porté en 2023 par l'engouement pour l'IA générative et l'intérêt dans ces composants.

Nvidia a regagné, comme à la mi-février, le troisième rang des plus grosses capitalisations boursières de New York.

Pour les analystes de Natixis CIB Research, la vague d'optimisme qui traverse les marchés est aussi liée à "un environnement macroéconomique porteur, comme l'ont confirmé les indicateurs publiés jeudi, et ce en dépit de taux longs en hausse".

La Banque centrale européenne (BCE) estime que la zone euro pourrait désormais avoir surmonté les plus grandes difficultés liées à la hausse des taux d'intérêt : "nos modèles tendent à suggérer que l'impact maximal du resserrement monétaire est peut-être désormais derrière nous", a déclaré Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution, rapporte Bloomberg.

La BCE se réunira le 7 mars prochain pour débattre du cap monétaire, munie de nouvelles projections économiques. Les observateurs n'attendent pas de baisse des taux avant le printemps.

Du côté de la Réserve fédérale (Fed) américaine, trois gouverneurs ont à nouveau plaidé jeudi pour la patience avant de commencer à baisser les taux.

Les marchés continuent d'ajuster leurs attentes concernant les possibles baisses de taux cette année. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt des États-Unis à dix ans était stable à 4,31% contre 4,32% la veille. L'équivalent allemand s'établissait à 2,40%, après avoir terminé à 2,44% jeudi.

Standard Chartered en hausse ___

La banque Standard Chartered s'envolait de plus de 8% à Londres, après avoir annoncé un bénéfice net part du groupe en hausse de 18% à 3 milliards de dollars en 2023 et de généreuses distributions à ses actionnaires.

Parmi les autres résultats de la séance, ceux de l'assureur allemand Allianz (-2,74%), du géant allemand de la chimie BASF (+1,76%) et de Deutsche Telekom (-2,17%) ont été mal accueillis.

Lufthansa revoit son casting ___

L'action de Lufthansa reculait de 2,67% à Francfort, le conseil de surveillance annonçant jeudi soir le remplacement de trois membres de son directoire d'ici l'été, et le départ d'un quatrième.

Le gaz naturel européen au plus bas depuis mai 2021 ___

Les prix du gaz naturel européen baissent, le stock confortable des pays européens cumulés aux températures plus douces et la fin de l'hiver calmant les cours.

Vers 14H40 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du gaz naturel, perdait 0,62% à 23,05 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir atteint un plus bas depuis mai 2021, à 22,315 euros.

Dans le même temps, les prix du pétrole reculent, freinés par les messages de prudence des membres de la Fed. Le baril de Brent, pour livraison en avril, cédait 1,89% à 82,09 dollars et celui de WTI, pour livraison le même mois, lâchait 2,11% à 76,95 dollars.

L'euro grappillait 0,10% face au dollar à 1,0834 euro pour un dollar.

Le bitcoin reculait de 1,08% à 51.091 dollars.

