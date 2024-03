Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé vendredi après la publication de plusieurs indicateurs américains mitigés et avant une semaine comptant plusieurs réunions de banques centrales dans le monde.

Wall Street a ouvert en baisse, et vers 13H40 GMT, le S&P 500 abandonnait 0,53%, le Nasdaq 0,84% et le Dow Jones 0,10%.

En Europe, après une ouverture autour de l'équilibre, les indices européens s'installaient en terrain positif, à l'exception de Londres (+0,00%). Paris prenait 0,52%, Francfort 0,34% et Milan 0,68%. A Zurich, le SMI cédait 0,10%.

Sur le marché obligataire, les taux restaient stables en Europe et aux Etats-Unis, mais sont en nette hausse sur la semaine: le taux d'intérêt de l'emprunt américain évoluait à 4,31% contre 4,07% le précédent vendredi, et l'allemand à même échéance valait 2,44%, contre 2,27%.

Les dernières séances ont été dominées par les données sur les prix et un enchaînement de petites déconvenues à cause des chiffres supérieurs aux attentes mardi et jeudi aux Etats-Unis, ainsi que vendredi en France pour les données de février.

En revanche en Italie, la hausse des prix à la consommation en Italie est restée inchangée en février, à 0,8% sur un an, un des plus faibles taux de la zone euro.

"Ces données ont forcé le marché à reconsidérer les anticipations" sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs étant un peu moins certains que l'institution baisse pour la première fois ses taux directeurs en juin, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

"Il est toujours préférable pour la Fed de ne pas agir trop tôt, plutôt que d'être forcée de faire marche arrière", souligne-t-elle.

La Fed se réunit mardi et mercredi prochain. Mais avant, lundi et mardi, les investisseurs s'intéresseront aux décisions de la Banque du Japon (BoJ), les attentes d'une remontée des taux étant de plus en plus fortes, après 10 ans de politique monétaire ultra accommodante.

A l'agenda de la séance, de nouvelles indications sur l'inflation sont encore attendues avec l'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis pour mars.

Adobe, mauvaise retouche ___

Le géant des logiciels de création Adobe chutait de plus de 11% à Wall Street après la publication de ses résultats. Les investisseurs regrettent les faibles prévisions, alors que l'entreprise est sous pression face à l'émergence de l'intelligence artificielle.

LPP chute après des accusations ___

Le groupe de textile polonais LPP chutait de plus de 35% à Varsovie après des accusations par le fonds de ventes à découvert Hindenburg, qui affirme que l'entreprise continue de faire des affaires en Russie.

LPP valait l'équivalent de 7,7 milliards d'euros jeudi à la clôture. Hindenburg Research s'était notamment attaqué au conglomérat indien Adani en 2023, où au Suisse Temenos en février.

IAG prend de la hauteur ___

Le groupe aérien IAG bondissait de plus de 6%, en tête de l'indice londonien FTSE 100, après que plusieurs analystes ont relevé leurs recommandations pour le titre ces derniers jours.

Vonovia perd 6,8 milliards d'euros ___

Le numéro un allemand de l'immobilier Vonovia a annoncé jeudi soir une perte de près de 6,8 milliards d'euros en 2023, en raison des dévaluations importantes de son portefeuille immobilier, dans le contexte de la crise du secteur. A Francfort, le titre chutait de 8,05%.

Le bitcoin reprend son souffle ___

Le cours du bitcoin se replie nettement vendredi, certains investisseurs empochant des gains dans la foulée de ses records historiques, sur un marché par ailleurs globalement atone en attendant les réunions de plusieurs banques centrales la semaine prochaine.

Vers 13H35 GMT, le prix du jeton numérique reculait de 4,40% à 67.569 dollars, après avoir atteint un nouveau sommet historique la veille à 73.797 dollars.

Le dollar était stable face à l'euro, qui prenait 0,03% à 1,0886 dollar, et perdait un peu de terrain face à la livre, qui grignotait 0,04% à 1,2749 dollar.

Du côté des prix du pétrole, le baril de Brent cédait ainsi 0,47% à 85,02 dollars et le WTI américain 0,42% à 80,92 dollars.

afp/rp