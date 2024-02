New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont évolué en ordre dispersé mardi, dans une séance calme, toutefois marquée par l'optimisme des investisseurs allemands qui a poussé l'indice vedette DAX de Francfort à un nouveau sommet, en l'absence de publication pour les perturber.

Terminant en hausse de 0,76%, la Bourse de Francfort a trouvé le carburant nécessaire pour signer un nouveau record à la clôture, à 17.556,49 points, après avoir battu un plus haut en séance à 17.563,41 points. A Zurich, le SMI a cédé 0,11%.

"Le marché haussier alimente le marché haussier, tant qu'il n'y a pas de nouvelles négatives" pour freiner les investisseurs, a commenté Andreas Lipkow, analyste indépendant.

La Bourse de Paris a quant à elle avancé de 0,23% et celle de Milan de 0,46%, tandis que Londres (-0,02%) est restée proche de l'équilibre.

A Wall Street, l'indice Dow Jones a perdu 0,25%. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,37% et le S&P 500 a pris 0,17%.

La macroéconomie "va reprendre son droit maintenant que l'essentiel de la saison des résultats est derrière nous", a noté Andréa Tueni, analyste de Saxo Bank.

Les investisseurs attendent en particulier le PCE américain, l'indice d'inflation privilégié par la Réserve fédérale (Fed) pour déterminer sa politique monétaire.

Il sera publié jeudi et portera sur janvier. La Fed a, depuis mars 2022, porté, puis maintenu, ses taux directeurs à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, dans l'objectif de ramener l'inflation à 2%.

Désormais, les observateurs de marché sont convaincus que l'institution monétaire devrait prochainement effectuer des baisses de taux, mais cette échéance tant attendue ne cesse d'être repoussée.

"Trois baisses de taux à partir de juin" sont attendues, a détaillé l'analyste de Saxo Bank, en rappelant toutefois que la Fed "ne s'est jamais engagée sur une date".

Sur le marché obligataire, le taux allemand à 10 ans, qui fait référence en Europe, s'établissait à 2,46% vers 16H55 GMT, contre 2,44% en clôture lundi. Le taux américain à même échéance, scruté par les investisseurs, était à 4,30% contre 4,2785%.

USA: Macy's va fermer 150 magasins ___

L'action des grands magasins Macy's a gagné 3,41%, malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse en 2023 (-5,5%) et une fonte de 91% de son bénéfice.

Les investisseurs ont semblé plébisciter l'initiative de la chaîne qui a annoncé la fermeture de 150 magasins dans le pays d'ici à 2026, dont une dizaine dès ce début d'année en raison du "climat macroéconomique incertain".

Suivant le mouvement, la chaîne d'équipements pour la maison Lowe's a avancé de 1,79%, en dépit d'un recul de 6,2% de ses ventes au dernier trimestre 2023.

On the Beach surfe sur un accord avec Ryanair ___

L'agence de voyages en ligne britannique On the Beach (OTB) a vu son titre s'envoler de plus de 13% à Londres, après avoir annoncé un accord avec la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui dénonce depuis longtemps les prix gonflés de ses billets d'avion sur certains sites internet.

Currys rejette une offre améliorée du fonds Elliott ___

L'entreprise britannique de vente de produits technologiques Currys a annoncé mardi qu'elle avait rejeté une offre de rachat améliorée du fonds américain Elliott, jugée trop faible, après avoir déjà refusé une précédente proposition.

Le titre de Currys, qui évoluait en hausse plus tôt dans la séance, en raison de spéculations dans la presse concernant cette nouvelle offre, est passé en terrain négatif et a cédé 0,37% en clôture.

Le bitcoin en hausse ___

Les cours du pétrole ont enregistré une seconde séance de hausse significative, encouragés par la suspension d'une partie des exportations d'essence russe qui a encore un peu plus raffermi les prix des produits raffinés.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'est apprécié de 1,35%, pour terminer à 83,65 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a pris 1,66%, à 78,87 dollars.

L'euro cédait 0,06% à 1,0844 dollar pour un euro.

Le bitcoin bondissait de 4,05%, à 56.876 dollars, notamment poussé par l'entreprise de logiciels Microstrategy Inc. qui a annoncé lundi avoir acheté 3.000 bitcoins supplémentaires (l'équivalent de 155 millions de dollars aux cours d'alors), portant le total de ses avoirs en bitcoins à 193.000 (environ 6,09 milliards de dollars).

afp/rp