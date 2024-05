New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont évolué en ordre dispersé jeudi, dans un contexte d'incertitude quant à la trajectoire des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

Après une ouverture en repli, les Bourses européennes ont finalement terminé en terrain positif: la Bourse de Paris a gagné 0,55%, Londres a pris 0,59% et Milan 0,87%, Francfort a grappillé 0,13%. A Zurich, le SMI a gagné 0,65%.

A New York, les trois principaux indices ont terminé en baisse pour la deuxième séance consécutive. Le Dow Jones, plombé par Salesforce (-19,74%), Microsoft (-3,38%) et Amazon (-1,48%) a lâché 0,86%, le S&P 500 a cédé 0,60% et le Nasdaq s'est enfoncé de 1,08%.

"Le marché est très soumis aux taux d'intérêt, avec de plus en plus de questionnements entourant les baisses" de ceux de la banque centrale américaine (Fed)", commente Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud France.

"Les chiffres de la croissance américaine" publiés jeudi "étaient ainsi assez importants pour voir si on était dans une logique de ralentissement de l'économie" qui puisse donner à la Fed "une justification" pour assouplir sa politique monétaire, a-t-il poursuivi.

La croissance du PIB des Etats-Unis au premier trimestre 2024 a ralenti plus qu'initialement annoncé, à 1,3% au lieu de 1,6%, selon le département du Commerce américain.

"Malgré ces chiffres, on n'a pas vu le marché sauter de joie, faute de certitude", commente Frédéric Rozier.

Pour la première fois, une minorité seulement sur le marché (44%) estime que la Fed va baisser les taux en septembre, selon les calculs sur les produits à terme de CME Group.

Le marché attend la publication vendredi de l'indice PCE, qui est la mesure d'inflation privilégiée par la Fed.

"Le PCE va donner un peu plus de conviction sur la trajectoire des taux", ce sera "le catalyseur du marché et la seule chose qu'on va regarder" vendredi.

Sur le marché obligataire, le taux sur les bons à dix ans évoluait à 4,54% vers 20H45 GMT, après être monté jusqu'à 4,61% mercredi et contre 4,46% deux jours plus tôt.

Salesforce dévisse, Foot Locker s'envole ___

A New York, Salesforce, le géant des logiciels clients, s'est effondré de presque 20% après des résultats décevants au premier trimestre. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 9,13 milliards de dollars contre 9,15 milliards attendus. Les perspectives annoncées pour le deuxième trimestre ont déçu également.

Ailleurs à la cote américaine, l'enseigne de chaussures de sports Foot Locker s'est envolée de 14,96%, le groupe ayant impressionné Wall Street avec des ventes meilleures que prévu à 1,88 milliard de dollars au premier trimestre même si elles sont en léger repli par rapport à l'année dernière.

Foot Locker a confirmé ses projections pour l'ensemble de l'année avec une croissance du chiffre d'affaires de 1% à 3%.

Les stocks de pétrole en baisse aux Etats-Unis ___

Du côté de l'or noir, les stocks de pétrole ont diminué nettement plus que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des données publiées jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), sous l'effet de l'accélération des raffineries américaines.

Lors de la semaine achevée le 24 mai, ces réserves commerciales ont fondu de 4,1 millions de barils, alors que les analystes n'attendaient, en moyenne, qu'une baisse de 1,15 million de barils, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a lâché 2,08%, pour clôturer à 81,86 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a lui perdu 1,66%, à 77,91 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,28% à 1,0831 dollar pour un euro.

Le bitcoin montait de 1,58%, à 68.475 dollars.

afp/rp