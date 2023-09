Paris (awp/afp) - Les Bourses occidentales évoluent dans le vert lundi, avec un agenda encore réduit pour les investisseurs avant de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis mercredi et la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

Paris a clôturé en hausse de 0,52%, la Bourse de Francfort a quant à elle gagné 0,39% et Londres a avancé de 0,25%.

A Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,15%, l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,41% et le Nasdaq prenait 0,59%, notamment porté par une note favorable à Tesla, sur fond de chasse aux bonnes affaires.

Les indices ont vécu lundi une séance dont l'agenda macroéconomique était sans rendez-vous économique majeur, se montrant plutôt attentistes avant une salve de publications plus tard dans la semaine.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix CPI pour août sera publié mercredi, les ventes de détail sont attendues jeudi ainsi que la dernière édition de l'enquête sur le moral des consommateurs publiée par l'université du Michigan.

"D'une manière générale les craintes autour de la Chine continuent de peser assez fortement sur le marché. Le pays essaye depuis fin juillet de relancer son économie à coup de petites mesures" jugées insuffisantes par les investisseurs, estime Charles de Riedmatten, gérant actions chez Myria AM.

"Et puis la deuxième crainte porte sur l'inflation en Europe qui reste élevée alors qu'on attend la décision de la Banque centrale européenne jeudi", poursuit l'analyste.

L'institution monétaire européenne - tout comme la Réserve fédérale (Fed), son homologue américaine, plus tard en septembre - devra choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou faire une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

"La crainte est que les banques centrales se montrent trop restrictives et qu'elles assèchent tous les secteurs de l'économie", commente Charles de Riedmatten, rappelant que "l'impact d'une hausse des taux met entre 12 et 18 mois pour se répandre dans l'économie".

Alibaba en baisse à New York

Le géant chinois du e-commerce Alibaba lâchait 1,55% à New York après avoir annoncé que son ancien PDG Daniel Zhang, qui s'apprêtait à prendre lundi la tête d'une filiale, quittera finalement le groupe.

RTX chute

RTX, maison mère de Pratt&Whitney, lâchait plus de 7% à Wall Street. Le groupe va subir une charge de 3 à 3,5 milliards de dollars dans les "prochaines années" pour les problèmes occasionnés par des contaminants dans des moteurs du constructeur, a-t-il annoncé lundi.

BMW électrifie les Mini

Le constructeur automobile allemand BMW (+0,95%) a annoncé un investissement de plus de 600 millions de livres (700 millions d'euros) dans l'électrification des Mini au Royaume-Uni et vise une fabrication 100% électrique dans son usine d'Oxford à partir de 2030.

gaz en hausse

Le cours du gaz naturel européen montait, poussé par les perturbations de l'offre de gaz naturel liquéfié venant d'Australie en raison d'une grève.

Vers 18H15, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, montait de 3,88% à 35,84 euros le mégawattheure (MWh).

Du côté du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, gagnait 0,14% à 90,78 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, était stable (+0,09%) à 87,59 dollars.

Les deux références mondiales de l'or noir évoluent à leurs plus hauts niveaux depuis novembre, poussées par la prolongation des restrictions de production et d'exportation de l'Arabie saoudite et de la Russie jusqu'à la fin de l'année.

Sur le marché des changes, le dollar reculait quant à lui de 0,52% à 1,0756 dollar pour un euro et perdait 0,56% par rapport à la livre, à 1,2540 dollar pour une livre.

