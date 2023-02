Les Bourses mondiales freinées par un indicateur américain d'inflation

Paris (awp/afp) - L'optimisme créé par les résultats d'entreprises s'estompait jeudi sur les marchés boursiers, après la publication d'une hausse plus forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis.

Wall Street a ouvert largement dans le rouge. Vers 15H00 GMT, le Dow Jones cédait 1,10%, le Nasdaq 1,23% et le S&P 500 1,24%.

En Europe, Paris montait de 0,42% et Milan de 0,50%, mais Francfort reculait de 0,40% et Londres de 0,20%. A Zurich, le SMI cédait 0,60%.

Plus tôt, la Bourse de Paris a inscrit un nouveau record, à 7.387,29 points et le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, qui bat record sur record depuis quelques jours, avait dépassé la barre des 8.000 points.

Les prix payés aux fournisseurs ont continué à grimper en janvier aux Etats-Unis. L'indice des prix à la production a progressé de 6% sur un an, bien plus que les attentes des analystes.

Une données mal accueillie par les investisseurs, qui craignent que la banque centrale américaine soit contrainte de relever davantage ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes toujours tenaces.

Ce chiffre s'ajoute à des solides ventes au détail en janvier aux États-Unis, dévoilées mercredi, et à une contraction plus forte qu'attendu de l'activité manufacturière de la région très industrialisée de Philadelphie en février.

Michael Hewson, analyste de CMC Markets, rapporte sur Twitter qu'une membre de la Réserve fédérale (Fed) a des arguments pour justifier une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion de l'institution. Les investisseurs tablaient jusqu'ici sur une hausse de 25 points de base.

Sur le marché obligataire, les intérêts pour les emprunts souverains, déjà autour de leur plus haut depuis le début d'année tant aux États-Unis qu'en Europe, montaient encore.

Jeudi, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans, l'échéance qui fait référence, valait 3,86%, au plus haut depuis le 30 décembre, contre 3,81% la veille. Celui de l'Allemagne atteignait 2,51% et le français à 2,98% vers 14H55 GMT.

Après avoir agressivement remonté ses taux depuis juillet, la Banque centrale européenne (BCE) devrait désormais procéder "par petites étapes" pour lutter contre l'inflation sans trop freiner l'activité économique, a prôné jeudi Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, lors d'un discours à Londres.

La présidente de la BCE Christine Lagarde avait réaffirmé mercredi l'intention de l'institution monétaire de relever ses taux de 0,5 point de pourcentage en mars.

Hasbro bien accueilli ___

Le fabricant américain de jouets Hasbro a anticipé jeudi un recul de son chiffre d'affaires en 2023 et annoncé des prévisions de profit en dessous des attentes du marché alors que l'inflation pèse sur la demande pour ses produits. Son action progressait de 3,86% à Wall Street.

Bond du bénéfice net de Commerzbank ___

La deuxième banque allemande Commerzbank a fait état jeudi d'un bénéfice net annuel plus que multiplié par trois sur un an avant sa probable réintégration dans l'indice Dax des valeurs vedettes à Francfort. L'action décollait de plus de 9,5% à Francfort.

Centrica en forme ___

L'énergéticien Centrica s'envolait de 5,01% à Londres, après des résultats triplés sur l'année grâce au bond des cours de l'énergie dans la foulée de la guerre en Ukraine.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les prix du pétrole étaient en petite augmentation après la révision à la hausse des projections de la consommation mondiale de brut par les principales agences de l'énergie, le marché faisant face à un afflux de stock aux États-Unis.

Vers 14H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 0,35% à 85,70 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, montait de 0,60% à 79,03 dollars.

Le dollar s'appréciait face aux principales devises. Il montait de 0,26% face à l'euro à 0,9380 euro pour un dollar.

Le bitcoin montait de 1,11% à 24.450 dollars, frôlant les 25.000 pour la première fois depuis août.

afp/rp