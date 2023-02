Les Bourses mondiales gagnent du terrain

Paris (awp/afp) - La tendance était positive jeudi pour les Bourses mondiales et les taux d'intérêt obligataires, les investisseurs se montrent confiants concernant l'évolution de la politique monétaire américaine.

La Bourse de New York a ouvert en hausse: vers 14H55 GMT, le Dow Jones montait de 0,68%, le S&P 500 de 0,92% et le Nasdaq grimpait de 1,04%, aidé par les bonnes performances de Nvidia et Alibaba.

Après une ouverture autour de l'équilibre, Paris gagnait 0,75%, Francfort 0,93%, Milan 1,20% tandis que Londres était proche de l'équilibre (+0,05%). A Zurich, le SMI cédait 0,09%.

La révision à la baisse de la croissance du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre 2022, à 2,7% au lieu des 2,9% initialement annoncés, n'a pas perturbé les investisseurs. Ni le rehaussement de l'inflation PCE, qui est la mesure utilisée par la banque centrale américaine (Fed), à 3,7% par rapport au trimestre précédent, contre 3,2% initialement annoncés.

Quant au compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed, publié mercredi, il "n'a apporté que peu de réconfort" aux investisseurs, tant "la détermination des responsables politiques à rester fermes sur l'inflation était claire", a déclaré Susannah Streeter, responsable des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Depuis deux semaines, les investisseurs remontent leurs prévisions de hausse des taux directeurs des banquiers centraux, après des discours insistant sur le fait que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée.

Les Bourses n'en sont que peu affectées car "les investisseurs semblent confiants que le pire est derrière nous en termes de resserrement monétaire", affirme Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines baissaient légèrement, celui de la dette américain à dix ans valait 3,90% vers 14H55 GMT.

Les rendements à deux ans, l'échéance la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, des obligations de la France et de l'Allemagne se situent un peu en dessous des 3%, à des niveaux plus vus depuis 2008.

De nombreux résultats d'entreprises ont encore été publiés en Europe, la dernière salve des résultats annuels.

La tech décolle ___

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a rapporté une hausse de 2% de son chiffre d'affaires dernier trimestre de 2022 et des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes. Son action grimpait de 2,32% à Wall Street.

Le spécialiste des cartes graphiques Nvidia, un des leaders du marché dans les puces appliquées à l'intelligence artificielle, bondissait de plus de 12%, après ses résultats annuels, eux aussi supérieurs aux estimations des analystes.

Dans la foulée, d'autres entreprises du secteur technologique montaient à New York, comme AMD (+4,48%), Intel (+2,04%), Microsoft (+1,34%).

Mais aussi en Europe, avec STMicroelectronics (+2,58%), Infineon (+2,17%) ou Deliveroo (+2,03%).

A l'inverse eBay reculait de 5,45%, faute de perspectives convaincantes pour les investisseurs.

Rolls-Royce roule malgré les pertes ___

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a annoncé une lourde perte annuelle en 2022 en raison d'une charge comptable massive liée à des contrats de change, mais le groupe a vu son chiffre d'affaires s'envoler, porté notamment par des commandes en hausse. L'action de la holding du groupe à Londres s'envolait de 21,37%.

Du côté des matières premières et des devises ___

Les prix du pétrole augmentaient légèrement après les pertes du début de semaine. Vers 14H50 GMT, le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en avril avançait de 2,07% à 82,27 dollars et celui de WTI américain à même échéance de 1,85% à 75,32 dollars.

Le prix du gaz naturel européen était stable à 50 euros le mégawattheure.

Sur le marché des changes, l'euro progressait légèrement face au dollar, de 0,05% à 1,0610 dollar, après avoir touché son plus bas niveau depuis début janvier. La livre prenait 0,15% à 1,2064 dollar.

afp/rp