Les Bourses mondiales jaugent les sanctions et repartent à la baisse

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales étaient en baisse lundi, mesurant le poids des sanctions économiques majeures contre la Russie, dont l'exclusion de grandes banques du système Swift.

Les marchés européens ont terminé en nette baisse: Paris et Milan ont chacune perdu 1,39%, Francfort 0,73% et Londres 0,42%. En Suisse, l'indice vedette SMI a terminé sur une note stable.

La Bourse de New York était aussi en baisse face à la surenchère des sanctions occidentales : vers 17H45 GMT, le Dow Jones perdait 1,16%, le Nasdaq 0,59% et S&P 500 baissait de 0,67%.

Lorsque les marchés ont clôturé vendredi, les sanctions financières qui avaient frappé la Russie étaient moins sévères qu'attendu, mais elles ont été durcies au cours du week-end "et c'est ce qui fait bouger le marché aujourd'hui", souligne Xavier Girard, expert en investissement financier de la Milleis Banque.

Du côté de Moscou, "si on regarde l'indice MOEX de la Bourse en Russie, il a chuté de 27% la semaine dernière malgré un rebond de 20% vendredi et la Bourse est restée fermée aujourd'hui", souligne Xavier Girard.

Pendant que les marchés dormaient, les Occidentaux, rejoint par le Japon, ont notamment décidé l'exclusion de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift.

Plus encore, les transactions de la Banque centrale russe ont été bloqué par les ministres européens des Affaires étrangères en accord avec les puissances du G7.

Lundi, Washington a interdit avec effet immédiat toute transaction avec l'institution monétaire russe, annonce faite peu avant l'ouverture des marchés américains. Cette décision va limiter très fortement la capacité de Moscou à utiliser ses abondantes réserves de devises pour acheter du rouble.

Alors que les Bourses se repliaient, les marchés des matières premières étaient eux bien soutenus.

"La crise sanitaire a révélé une grande dépendance à la Chine, cette crise-là montre qu'on est aussi trop dépendant de la Russie et en conséquence, les prix augmentent", a observé Xavier Girard.

Sur le marché européen du gaz naturel, le contrat de référence s'envolait de 10,33%, à 99,30 euros le mégawattheure vers 17h45 GMT. Le blé tendre prenait 10,26% et l'aluminium a battu dans la journée un nouveau record à 3.525 dollars la tonne. La Russie et l'Ukraine sont des pays essentiels pour l'approvisionnement en matières premières cruciales.

L'armement se démarque

L'Union européenne va fournir des armes à l'Ukraine et l'Allemagne a annoncé une nette augmentation de ses dépenses militaires dans les années à venir.

Dans le sillage de ces annonces, les entreprises de la défense étaient fortement recherchées. A Paris, Thales a pris 11,87% et Dassault Aviation 7,87%. A Francfort Rheinmetall (chars) s'envolait de 24,80% et Hensoldt (radars) de 42,57%.

Automobile et banque encore à la peine

Selon l'Union européenne, environ 70% du secteur bancaire russe est actuellement exclus du système Swift. La Banque centrale européenne a constaté la "faillite ou faillite probable" de la filiale européenne de la banque russe Sberbank, à cause de retraits "significatifs".

En réaction, à Paris, Société Générale a perdu 9,89%, BNP Paribas 7,47% et Crédit Agricole 4,96%. A Francfort, Commerzbank a baissé de 7,33% et la Deutsche Bank de 5,20%.

A Milan, Unicredit n'y a pas échappé non plus et a baissé de 9,48% et du côté de la banque autrichienne Raiffeisen la chute est de 14,01%.

Du côté de l'automobile, Renault, présent en Russie via sa filiale Avtovaz, a dévissé de 6,56% à 28,54 euros. Son concurrent Stellantis, né de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler, a perdu 3,05% à 16,38 euros.

Le pétrole toujours à plus de 100 dollars

Le baril de Brent augmentait de 2,89% et se maintenait au-dessus de la barre des 100 dollars (à 100,82 dollars) vers 17H45 GMT. "La réunion de l'Opep+ arrive mercredi", rappelle Xavier Girard. "On n'espère pas une révolution, mais peut-être une augmentation des quotas de production pour équilibrer l'offre et la demande".

Du côté des devises

Vers 17H20 GMT, l'euro baissait de 0,52% face au dollar à 1,1210 dollar.

Le rouble montait de 20,89% à 104,4980 dollars le rouble, sous l'effet des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie.

Le bitcoin était en très forte hausse de 9,29%, à 40.915 dollars.

