Les Bourses mondiales maintiennent leur rebond

Paris (awp/afp) - Les places financières européennes et asiatiques étaient en vert vendredi, rattrapant les forts gains de Wall Street la veille, au cours d'une séance renversante où les investisseurs ont fait fi de l'inflation plus forte qu'attendu aux Etats-Unis.

Les Bourses européennes progressaient nettement: Paris gagnait 1,28%, Francfort 0,85%, Milan 1,20% vers 11H55 GMT. Jeudi, elles avaient fini en nette hausse après avoir décroché de près de 2% pour certaines peu après le rapport sur l'inflation américaine. A Zurich, le SMI gagnait 1,39%.

La Bourse de Londres montait de 0,87%, sans se montrer perturbée par le limogeage du ministre britannique des Finances en pleine crise économique et politique.

En Asie, le rebond a été spectaculaire: Tokyo a gagné 3,25%, finissant la semaine autour de l'équilibre, Shanghai a gagné 1,84%, Hong Kong 1,21%.

Les contrats à terme à Wall Street laissaient augurer une ouverture entre +0,2% pour le Dow Jones et -0,4% pour le Nasdaq. La veille, le Dow Jones a gagné 2,83%, l'indice Nasdaq a pris 2,23% et l'indice élargi S&P 500 a engrangé 2,60%. Initialement, le S&P 500 et le Dow Jones étaient pourtant brièvement descendus à leur plus bas niveau depuis près de deux ans.

Le mouvement est "franchement ridicule", assène Craig Erlam, analyste d'Oanda. "Bien que cela puisse indiquer que le marché a établi un plancher pour le moment, cela ne signifie pas nécessairement que le pire est soudainement derrière nous", prévient-il.

La situation économique n'est toujours pas favorable aux investisseurs, avec une inflation encore persistante aux Etats-Unis, à 8,2% sur un an en septembre, ce qui augure de nouveaux tours de vis de la banque centrale américaine, la Fed, pour faire revenir l'inflation autour de sa cible de 2% annuel.

Sur le marché des devises, l'euro, rendait la majorité de ses gains de la veille face au billet vert (-0,67% à 0,9711 dollar). La livre rechutait de 1,36% à 1,1170 dollar après le renvoi du ministre des Finances, et au lendemain d'un bond de plus de 2%.

Les taux d'intérêt des emprunts d'Etat sur le marché obligataire, qui avaient flambé jeudi avant de terminer en baisse, continuaient de reculer aux Etats-Unis et surtout en Europe. Le taux de l'emprunt allemand à 10 ans, qui a culminé au-dessus des 2,40% jeudi, baissait pour atteindre 2,20% vers 11H55 GMT.

Royal Mail envisage 10.00 suppressions de postes ___

Le groupe postal britannique International Distributions Services, maison mère de Royal-Mail, en perte de vitesse au Royaume-Uni et touché par une grève, dévissait de 9,39% après avoir dit envisager jusqu'à 10.000 suppressions de postes d'ici au mois d'août qui pourraient se traduire par 6.000 licenciements. Le groupe emploie aujourd'hui plus de 137.000 personnes et sa valorisation boursière a fondu de 62% depuis le 1er janvier.

Les banques attendues au tournant ___

Les publications des grandes banques américaines animaient la séance. JPMorgan Chase a vu son bénéfice net reculer au troisième trimestre, même si ces résultats sont dans leur ensemble meilleurs que prévu, et la banque américaine redoute la présence de "difficultés significatives juste devant nous", mais son cours de Bourse était bien orienté dans les échanges d'avant-séance (+1,02%).

Morgan Stanley a souffert de la baisse de l'activité des banquiers d'affaires, et baissait de près de 3% avant-séance.

Les banques européennes continuaient leur semaine faste, notamment Deutsche Bank (+3,01%), Unicredit (+2,01%), Société Générale (+0,70%).

Du côté du pétrole et du bitcoin ___

Les cours du pétrole reculaient encore, le baril de Brent pour livraison décembre cédant 2,05% à 92,64 dollars, tandis que le WTI américain pour livraison novembre perdait 1,64% à 87,60 dollars vers 11H40 GMT.

Tous deux sont en baisse de plus de 5% sur la semaine, après leur fort rebond dans la foulée de la décision de réduire les quotas de production des pays de l'Opep et leurs alliés la semaine dernière.

Le gaz naturel européen repassait sous les 150 euros (146 euros, -5,24%) sur le marché de référence néerlandais.

Le bitcoin montait de 1,21% à 19.620 dollars.

