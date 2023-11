New York (awp/afp) - Les marchés mondiaux ont fini en légère baisse lundi, se préparant à éprouver la solidité de leur remontée du mois de novembre face à de nouveaux indicateurs sur l'inflation, la croissance et l'emploi d'ici la fin de la semaine.

A Wall Street, le Dow Jones a cédé 0,16%, l'indice Nasdaq a lâché 0,07% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,20%.

Après avoir passé l'essentiel de la séance autour de l'équilibre, Paris et Londres ont finalement perdu 0,37% et Francfort 0,39%. A Zurich, le SMI a cédé 0,54%.

En Asie, la Bourse de Tokyo (-0,53%) a terminé en repli, lestée par des prises de bénéfices, comme Hong Kong (-0,20%).

"Le marché monte depuis quatre semaines et aujourd'hui, il a semblé fatigué", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Il n'y avait pas beaucoup de conviction."

"Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose", a-t-il tempéré, "car il n'y avait pas beaucoup de conviction non plus à la vente."

"Plus le marché conserve cette posture résiliente", dit-il, "plus les gens se convainquent qu'il y a peut-être encore une marge à la hausse et cela offre du soutien."

Le consensus du marché plaide pour "un scénario parfait dans lequel le ralentissement de l'inflation permet une baisse des taux directeurs avant mi-2024, sans pour autant que la croissance ne ralentisse fortement", explique Xavier Chapard, membre de l'équipe stratégie de La Banque Postale AM.

La confiance du consommateur américain mardi, la seconde estimation de la croissance américaine mercredi, et surtout l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis jeudi viendront, cette semaine, donner plus d'indications aux investisseurs sur la santé de l'économie.

Sur le marché obligataire, les taux étaient en nette baisse pour les Etats européens, avec un taux pour l'emprunt à 10 ans de 2,54% pour l'Allemagne (contre 2,64% vendredi) et de 3,10% pour la France (contre 3,20% vendredi).

Des réussites post-Black Friday ___

La plateforme de commerce en ligne Shopify a été recherchée (+4,89%) après avoir annoncé que quelque 4,1 milliards de dollars d'articles avaient été vendus par les professionnels utilisateurs du site vendredi, soit une hausse de 22% sur un an.

Autre valeur en forme, le spécialiste du paiement différé Affirm (+11,97%), qui a surfé sur de premières indications faisant état d'une forte utilisation des versements échelonnés lors de "Black Friday".

Suppression de postes chez Volkswagen ___

Le constructeur automobile allemand Volkswagen (-0,82%) a dit lundi envisager des suppressions de postes, en jouant sur les départs à la retraite de ses salariés, pour atteindre ses objectifs de rentabilité dévoilés en juin dernier par le PDG du groupe, Oliver Blume.

L'or au-dessus des 2.000 dollars ___

L'once d'or évoluait à son plus haut niveau depuis mai, ayant atteint 2.018 dollars dans un contexte d'affaiblissement du billet vert, en raison de la politique plus accommodante attendue pour les prochains moins de la Banque centrale américaine. Vers 21H55 GMT, l'once montait de 0,56% à 2.014,40 dollars.

Les cours du pétrole ont fini en repli, lundi, sur un marché qui doute de la capacité de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés de l'accord Opep+ à enrayer la dégringolade des prix.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s'est affaissé de 0,74%, pour clôturer à 79,98 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) de même échéance, a lui plié de 0,90%, à 74,86 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro grignotait 0,14% sur le billet vert, à 1,0955 dollar.

Le bitcoin reculait de 1,68% à 36.989 dollars.

afp/rp