Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont continué mardi leur redressement après les pertes de la semaine passée, tandis que Wall Street reste à des sommets, toujours portée par le secteur de la technologie.

Après une hausse de 0,91% lundi, Le CAC 40 à Paris a progressé de 0,76%. Francfort a fini en hausse de 0,35%, Londres a progressé de 0,60% et Milan de 1,24%. A Zurich, le SMI a avancé de 0,36%.

Le début de semaine reste en Europe encore dans l'ombre de la campagne des élections législatives françaises, qui ont provoqué une chute de plus de 6% du CAC 40 parisien la semaine passée.

Depuis lundi, les cours sont moins agités, mêmes si les indices sont loin d'avoir retrouvé leur niveau d'avant-dissolution: l'indice européen Eurostoxx 600 a fini en progression de 0,69% à 515 points, contre plus de 523 à la clôture vendredi 7 juin.

Le CAC 40 reste en baisse de 4,66% comparé à sa clôture avant les élections européennes.

Après avoir "réagi rapidement en essayant de comprendre la situation et de voir les impacts potentiels" la semaine passée, désormais "on est dans une deuxième phase d'analyse" plus rationnelle, a relevé Nicolas Budin, responsable gestion actions chez Myria AM.

Sur le marché obligataire, l'écart entre le taux d'intérêt français et allemand pour l'emprunt à 10 ans, se réduisait un peu (2,39% pour le taux allemand contre 3,16% pour le taux français) après avoir nettement augmenté la semaine passée.

Aux Etats-Unis, les marchés sont stables, alors que Nasdaq et S&P 500 ont tous deux battu leur record lundi, portés une fois encore par les géants de la tech.

A la veille d'un jour férié à Wall Street, le Nasdaq reculait de 0,13%, le S&P 500 progressait de 0,11% et le Dow Jones était stable vers 16H00 GMT.

Principale information du jour, les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé moins qu'attendu en mai, "ce qui confirme la morosité de la consommation des ménages", selon Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques de CPRAM.

En prenant en compte l'inflation, depuis septembre "les ventes au détail sont sur une tendance de contraction", souligne-t-il.

Le ralentissement de l'activité économique est parfois bien vu par les investisseurs, car cela permet d'envisager avec davantage de certitude un tournant de la Banque centrale américaine vers une politique plus souple, avec notamment des baisses de taux directeur.

Le modèle de Carrefour remis en cause ___

L'action du distributeur français Carrefour a reculé de 4,26%, après avoir chuté de près de 10% dans les premiers échanges, après des informations de presse sur une lourde amende demandée par le ministère de l'Economie en raison des liens du groupe avec ses magasins franchisés.

Le distributeur "conteste vigoureusement" dans un communiqué "les griefs du ministère de l'Economie relatifs à la gestion de son réseau de franchise".

Havas investit dans l'IA ___

Le groupe de communication Havas, propriété de Vivendi (+2,46% à Paris) va investir 400 millions d'euros sur quatre ans dans l'intelligence artificielle (IA) et les données, a-t-il annoncé mardi, dans le cadre d'un plan stratégique censé préparer son entrée en Bourse prévue entre "la fin 2024 et le début 2025".

Ce plan stratégique "ouvre un nouveau chapitre pour Havas en préparation de notre probable entrée en Bourse entre la fin 2024 et le début 2025", a déclaré Yannick Bolloré, PDG de Havas, au quotidien Le Figaro.

Boeing scruté ___

Boeing évoluait en baisse (-1,71%), alors qu'Airbus a pris 1,59%, avant un grand oral très attendu du patron du constructeur américain, Dave Calhoun, devant une commission d'enquête du Sénat américain consacré à la qualité de la production.

M. Calhoun a prévu de présenter ses "excuses personnelles" aux familles des victimes des deux crashes, d'exprimer au nom du groupe des regrets auprès du personnel et des passagers d'Alaska Airlines, et d'assumer de nouveau la responsabilité de la situation, selon sa déclaration transmise lundi à l'AFP.

Le pétrole en légère hausse ___

Les cours du pétrole montaient légèrement mardi, après déjà une poussée la veille.

Le baril de Brent avançait de 1,08% à 85,16 dollars vers 15H50 GMT, et celui de WTI américain de 1,46% à 81,50 dollars.

L'euro se stabilisait à 1,0735 dollar pour un euro.

Le bitcoin lâchait 2,27% à 64.870 dollars.

afp/rp