New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales sont restées lundi sur la lancée de leur progression de la fin de semaine après le rapport sur l'emploi américain, dans une séance calme en indicateurs et en actualités d'entreprises.

En Europe, Paris a gagné 0,49%, Francfort 0,96% et Milan 1,06%. Londres était fermée en raison d'un jour férié. A Zurich, le SMI a avancé de 0,49%.

A Wall Street, le Dow Jones a avancé de 0,46%, le S&P 500 a gagné 1,03% et le Nasdaq a bondi de 1,19%.

Après des semaines riches en réunions de banques centrales et en résultats d'entreprises, l'agenda des investisseurs est bien plus clairsemé.

Principale actualité du jour, l'estimation finale de l'indicateur PMI sur l'activité économique dans la zone euro en avril a été un peu plus dynamique que l'estimation initiale, surtout dans les services.

Ces données pourraient illustrer "un point d'inflexion" vers le redémarrage de la croissance économique en zone euro, qui a frôlé la récession en début d'année, souligne Kévin Baslame, gérant de portefeuilles chez Amplegest.

Cette reprise vient en appui de la baisse des taux attendue en juin pour la Banque centrale européenne. Son économiste en chef Philip Lane a assuré lundi au journal en ligne espagnol El Confidencial que "sa confiance (dans le fait) que l'inflation retrouve sa cible prochainement a augmenté depuis la réunion d'avril" de l'institution.

Outre-Atlantique, le débat sur le calendrier de la baisse des taux de la banque centrale américaine est plus ouvert. Les partisans d'une baisse des taux directeurs à court terme ont été un peu confortés après le rapport sur l'emploi américain vendredi, qui a mis en évidence un refroidissement, bienvenu aux yeux de la Fed, du marché du travail.

Si un marché du travail solide est une bonne nouvelle pour les employés, le manque de main d'oeuvre depuis près de trois ans a contribué à alimenter l'inflation.

Dans un discours, le président de l'antenne régionale de la Fed à Richmond, Thomas Barkin, s'est montré optimiste quant à la trajectoire de l'inflation, estimant que "le plein effet des taux élevés était encore à venir.

Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans aux États-Unis reculait pour évoluer autour de son plus bas niveau depuis près d'un mois, à 4,48%, en légère baisse sur la séance.

Buffett vend Apple ___

La société d'investissement du célèbre investisseur multimilliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes samedi et a progressé de 1,01% lundi à Wall Street.

Le fonds a indiqué qu'il avait vendu une partie de sa participation dans Apple, son principal investissement. Apple a cédé 0,91%, reprenant son souffle après une envolée de presque 6% vendredi après l'annonce de résultats moins mauvais qu'attendus.

BASF déleste ___

L'allemand BASF (+0,84%) a choisi la société américaine International Process Plants (IPP), spécialisée dans la reprise et la revente de sites industriels, pour placer sur le marché d'anciennes unités de production d'ammoniac, de méthanol et de mélamine sur le site de Ludwigshafen, dont le géant chimique en crise a annoncé la fermeture en février 2023. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Pétrole en hausse, yen en baisse ___

Les prix du pétrole se sont légèrement redressés après un net reflux tout au long de la semaine passée.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s'est apprécié de 0,44%, pour clôturer à 83,33 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juin, il a lui glané 0,47%, à 78,48 dollars.

Sur le marché des changes, le yen reculait de 0,57% face au dollar, à 153,92 yens pour un dollar. La devise nippone a connu la semaine dernière des fortes volatilités, touchant un plus bas depuis 34 ans, et semble avoir bénéficié de deux interventions des autorités japonaises.

Quant à l'euro, il prenait 0,06% par rapport au billet vert, à 1,0767 dollar pour un euro.

Le bitcoin valait 63.340 dollars, en légère baisse de 0,64%.

afp/rp