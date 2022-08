Les Bourses mondiales progressent doucement

Paris (awp/afp) - Les marchés revenaient dans le vert jeudi, même si la tendance ne restait pas très affirmée au lendemain d'une publication de la banque centrale américaine et sans indicateur de premier plan à l'agenda.

Après une séance nettement dans le rouge mercredi puis une ouverture sans direction, les Bourses européennes montaient avec Paris (+0,39%), Francfort (+0,67%), et Milan (+0,61%) vers 11H40 GMT. Londres restait plus prudente (+0,08%). A Zurich, le SMI gagnait 0,43%.

Wall Street se dirigeait vers une ouverture en légère hausse selon les échanges électroniques d'avant-séance, entre 0,05% et 0,2% pour les principaux indices.

Les marchés américains avaient aussi reculé mercredi, et la tendance avait gagné l'Asie, de Tokyo (-0,96%) à Hong Kong (-0,96%) en passant par Shanghai (-0,46%).

Les investisseurs hésitaient encore dans l'interprétation de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine, mercredi.

Le document "pourrait suggérer que la Fed agira d'une manière plus agressive que ce que les marchés attendent" dans l'optique de freiner l'inflation, mais aussi "qu'elle est consciente des risques et pourrait donc relâcher la pression dès que l'occasion se présentera", estime Craig Erlam, analyste d'Oanda.

En Europe, la deuxième estimation de l'inflation en zone euro est ressortie conforme à la première, et aux attentes des analystes, avec une hausse des prix de 8,9% sur un an en juillet.

Quelques données économiques de second plan aux Etats-Unis sur l'emploi, la construction ou le secteur manufacturier viendront encore animer la séance.

Les taux d'intérêt sur le marché obligataire des Etats restaient stables.

Les voyages d'affaires coutent chers à Adyen ___

La fintech néerlandaise spécialiste du paiement Adyen chutait de plus de 11% après ses résultats. Elle a publié un bénéfice net en hausse, à 282 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année mais ses marges ont été inférieures à celles attendues par les analystes recensés par l'agence Bloomberg, notamment en raison des nouvelles embauches et de la reprises des voyages d'affaires.

Fortune diverse pour l'ameublement ___

Le fabricant suisse d'équipements sanitaires Geberit (-0,57% à Zurich) a publié jeudi un bénéfice de 402 millions de francs suisses suisses au premier semestre, soit une baisse de plus de 12% malgré des ventes en hausse, plombé par la hausse des coûts et la hausse du franc suisse par rapport à l'euro.

La société de vente de meubles en ligne Made.com chutait de plus de 10% à Londres après avoir confirmé des informations de presse indiquant qu'elle étudiait une possible augmentation de capital pour renforcer son bilan.

AO World, spécialiste des ventes en ligne d'électroménager, s'envolait quant à lui de 15,89% après avoir annoncé un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50% sur deux ans et 4 millions de clients supplémentaires depuis le début de la pandémie, malgré une perte pour son exercice annuel décalé.

Les marchés reçoivent le message de Cisco ___

Le groupe de télécommunications Cisco bondissait de plus de 5% dans les échanges électroniques d'avant-séance à la Bourse de New York, après la publication de ses résultats. "Les pénuries d'approvisionnement en puces s'atténuent" a notamment retenu John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Du côté du gaz, du pétrole et des devises ___

Le prix du gaz naturel européen de référence, le TTF néerlandais, montait de 1,74% à 229,75 euros le mégawattheures vers 11H20 GMT, soit une hausse de plus de 10% sur la semaine.

Les cours du pétrole montaient, portés par la baisse des stocks commerciaux américains, preuve d'une demande vigoureuse aux Etats-Unis. Le WTI américain à échéance septembre s'élevait à 89,05 dollars (+1,06%) et le Brent de mer de Nord pour livraison octobre à 94,90 dollars (+1,33%) vers 11H20 GMT.

L'euro était stable face au billet vert, à 1,0179 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,31% à 23.480 dollars.

afp/rp